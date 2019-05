Canon ha in mente una reflex da 32 MP?

La Canon EOS 7D Mark III sta per arrivare sul mercato? Canon non aggiorna le fotocamere della gamma EOS 7D da quattro anni, ma adesso pare che sia giunto il momento di un'erede per la dignitosissima EOS 7D Mark II, che inizia a sentire il peso degli anni.

Secondo il sito giapponese Nokishita, che si occupa di raccogliere indiscrezioni sul mondo della fotografia, sono comparse le informazioni di registrazione per una nuova fotocamera con nome in codice DS12680 e, tra i dettagli, compaiono le cifre 6960 e 4640.

Queste si riferiscono al formato 3:2 dei sensori all'interno delle fotocamere reflex e mirrorless di Canon. Moltiplicando le due cifre, otteniamo 32,29 milioni che è un numero assolutamente plausibile per un sensore all'interno di una nuova fotocamera di fascia media o di fascia alta.

Un prodotto atteso da tempo

Tra gli altri dettagli, troviamo informazioni sulla presenza del Wi-Fi e del Bluetooth e, inoltre, si fa menzione di una batteria da 1800 mAh con 7,2 V. Si tratta di valori simili a quelli delle batterie Canon LP-E6 e LP-E6N, presenti da tempo sul mercato, e compatibili con tante fotocamere dell'azienda nipponica, dall'EOS 7D Mark II all'EOS 5D Mark IV, passando per la recente fotocamera mirrorless EOS R

Canon ha affermato che, nonostante la presentazione della mirrorless EOS R, ha intenzione di continuare a supportare la propria gamma di fotocamere reflex. Tuttavia, se da un lato il recente arrivo sul mercato della Rebel SL3 / EOS 250D pare andare verso questa direzione, dall'altro va anche detto che Canon non aggiorna la gamma dei propri prodotti reflex di fascia media e professionale da due anni, vale a dire da quando è arrivata sul mercato EOS 6D Mark II. Inoltre, bisogna aggiungere che i modelli EOS 5D Mark IV e EOS 7D Mark II iniziano a essere un po' datati.

Ci si attende anche un aggiornamento della EOS 5D Mark IV, sebbene sia più probabile che questa abbia un sensore con una risoluzione assai superiore a 30 MP. Infine, un'altra possibilità concreta è che un sensore simile venga anche usato per una serie di fotocamere mirrorless EOS R, ma, visto che la EOS R da 30 megapixel è stata presentata solo a settembre dello scorso anno, ci sentiamo di dire che si tratta di un'ipotesi meno plausibile.