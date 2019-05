Android, in arrivo più pubblicità nelle app. Grazie di niente, Google.

Google ha annunciato qualcosa che darà fastidio a chiunque usi delle app mobile: una serie di nuovi ed entusiasmanti annunci pubblicitari.

Secondo The Verge , saranno inclusi degli annunci "galleria" che potrete scorrere (pensate agli annunci commerciali su Facebook che presentano tutti quei prodotti dei quali non avete assolutamente bisogno), annunci sulla home page mobile di Google e annunci tra notizie nel feed Scopri.

Anche YouTube avrà dei nuovi annunci inseriti tra i video consigliati.

Questi nuovi annunci sono destinati esclusivamente ai dispositivi mobile e per il momento sono stati rilasciati solo in alcune località, ma se siete tra i "fortunati" selezionati per i test, lo noterete sicuramente.

Posso avere la vostra attenzione?

Finora gran parte della pubblicità di Google è stata testuale, ma la società afferma che gli annunci "galleria" saranno diffusi entro quest'anno.

È in linea con la natura più visiva dei risultati di ricerca di Google, che ora includono locandine di film, copertine di videogiochi, attori e musicisti correlati a quello che si è cercato.

A differenza degli annunci della galleria di Facebook, è probabile che quelli su Google saranno basati sui vostri interessi, invece dei strani consigli per bottiglie d'acqua, dei porta-gatti o dei parapioggia. Almeno questo è positivo.