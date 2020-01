AMD, un processore Epyc permetterà di ottenere previsioni meteo più precise

Dopo la recente installazione del supercomputer Archer 2 presso l’Università di Edimburgo, AMD ha operato in settimana un altro grande annuncio: si tratta di una collaborazione con Atos riguardante il progetto BullSequana XH2000. Il supercomputer sarà installato presso il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con sede a Bologna, e resterà attivo ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Atos è già in possesso di diversi esemplari di XH2000, ma il modello in questione sarà alimentato da processori AMD Epyc 7742, dotati di 64 core, 128 thread e un TDP di 225W.

Non è stato svelato il numero esatto dei singoli processori che verranno installati, ma sappiamo che ciascun cabinet XH2000 42U è in grado di ospitare fino a 32 blade di elaborazione. Si tratta di server in formato 1U raffreddati a liquido e in grado di integrare tre nodi di calcolo che supportano un’ampia gamma di piattaforme, tra cui AMD Epyc, Intel Xeon e Nvidia Volta V100. Il cliente avrà l’opportunità di configurare l’intero sistema nel modo che ritiene più opportuno, grazie alla modularità della piattaforma.

Il CTO (Chief Technology Officer) di Atos Group, Sophie Proust, ha affermato: “Questa nuova soluzione ottimizzerà l’attuale flusso di lavoro del Centro europeo per le previsioni meteorologiche, in modo da fornire previsioni meteo molto più accurate. Soprattutto si tratta di una collaborazione a lungo termine, in cui lavoreremo a stretto contatto con i ricercatori del Centro europeo per le previsioni meteorologiche per esplorare nuove tecnologie al fine di essere pronti per le applicazioni di prossima generazione”.

L’installazione di XH2000 inizierà quest’anno e l’obiettivo principale sarà quello di portare a termine la fase di preparazione entro il 2021. Una volta operativo, il supercomputer sarà accessibile ai ricercatori di oltre 30 Paesi nel mondo e offrirà la possibilità di fornire previsioni meteo con un’accuratezza senza precedenti.

