Amazon Prime, cinque vantaggi che potreste non sapere di avere

Se siete utenti di Amazon Prime significa che probabilmente, ordinate molti prodotti dal rivenditore online, soprattutto durante questo periodo in cui siete bloccati in casa a causa della pandemia di coronavirus.

Probabilmente sapete già che la consegna veloce e Prime Video rientrano nell'abbonamento ma ricevere gli ordini rapidamente e vedere serie TV come The Boys non sono gli unici vantaggi.

I vantaggi Prime variano a seconda dei paesi, ma di seguito ne riporteremo cinque che potete sfruttare in Italia e di cui potreste non essere a conoscenza.

1. Twitch Prime

A meno che non siate giocatori, potreste non sapere che collegando il vostro account Prime a Twitch otterrete ogni mese giochi per PC gratuiti, per non parlare degli oggetti sbloccabili all’interno dei giochi per alcuni dei titoli più importanti. Scaricate l'app Twitch per desktop e potete usufruire di giochi come Furi e Bomber Crew, entrambi fantastici e già disponibili.

In questo preciso momento, essere membri di Twitch permette di avere la skin Doomicorn per Doom Eternal, oltre a pacchetti di oggetti, valuta di gioco e cosmetici per giochi come Apex Legends, Destiny 2, Warframe e GTA Online. Anche i bonus cambiano abbastanza regolarmente. In passato abbiamo approfittato dell'iscrizione gratuita a Nintendo Switch Online e di una scimmietta viola gratuita in Sea of Thieves.

Se avete Amazon Prime, Twitch Prime è un servizio importante che potete sfruttare.

2. Amazon Music Prime

(Image credit: Amazon)

Amazon Music Unlimited è simile a Spotify e contiene 50 milioni di brani, ma viene fornito con una quota di abbonamento separata. Tuttavia, esiste Amazon Music Prime, che offre un catalogo più piccolo di 2 milioni di tracce, ma è gratuito se avete l’abbonamento Prime, il che è davvero fantastico.

Probabilmente non troverete tutte le canzoni, ma il catalogo rimane comunque piuttosto grande e senza costi aggiuntivi. Potete ascoltare la musica senza pubblicità sull'app Amazon Music, disponibile per qualsiasi dispositivo mobile.

3. Amazon Photos

(Image credit: Amazon)

Se siete abbonati a Prime, avete un archivio fotografico illimitato che potete condividere insieme ad altre cinque persone. Potete caricare le vostre foto e visualizzarle su quasi tutti i dispositivi, come uno smartphone o tablet. Anche se non siete abbonati a Prime, avete comunque 5 GB di spazio di archiviazione gratis.

4. Prime Reading

(Image credit: Amazon)

Kindle Unlimited è il servizio mensile completo di Amazon per gli ebook e, proprio come Music Unlimited, ha un costo di abbonamento separato per accedere a una gamma molto più ampia di libri, fumetti e riviste.

Tuttavia, se siete utenti Prime e avete un qualsiasi dispositivo in grado di scaricare l'app Kindle, Amazon offre un interessante catalogo di libri da leggere, tra cui molti classici e fumetti. Vale la pena dare un'occhiata se non l'avete già fatto.

5. Amazon Pantry

(Image credit: Amazon)

La spesa su Amazon varia a seconda di dove vi trovate. In Italia, il servizio Pantry ha un costo di spedizione fisso di 4,99 euro per ogni ordine effettuato, che deve essere almeno di 15 euro.

Se riempite il carrello superando la cifra di 90 euro, riceverete 5 euro di sconto. È possibile non pagare le spese di spedizione aggiungendo almeno 5 articoli nel carrello, ma ciò non vale per tutti i prodotti.