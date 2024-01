Recensione Samsung Bespoke Jet AI

Samsung Bespoke Jet AI prende tutto ciò che di eccellente c'era nel suo predecessore e lo migliora sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale per determinare quando è necessario aumentare l'aspirazione. Oltre all'aspirazione dinamica, aumenta anche la velocità della spazzola per pulire i pavimenti in modo ottimale. È leggero e versatile, inoltre la Clean Station di Samsung è valida come lo è sempre stata. Nel complesso, il Bespoke Jet AI è un eccellente aspirapolvere senza fili, ma il suo prezzo elevato potrebbe renderlo irraggiungibile per molti utenti.

Samsung Bespoke Jet AI: recensione breve

Samsung Bespoke Jet AI non è altro che una versione leggermente migliorata del precedente modello di aspirapolvere cordless Bespoke Jet di Samsung. L'aggiunta principale è data dall'intelligenza artificiale, che aiuta a ottimizzare la potenza di aspirazione per ogni centimetro di spazio sul pavimento. A parte questo, non è possibile distinguere le due generazioni.

Il design rimane moderno e pulito e la Clean Station integrata di Samsung è ancora eccellente nello svuotare automaticamente il serbatoio dell'aspirapolvere senza fili e nel ricaricarlo. Sono disponibili vari strumenti aggiuntivi per rendere l'aspirapolvere meno faticoso, tra cui un accessorio per lavare il pavimento, e possono essere tutti installati sul supporto per accessori.

Samsung fornisce due batterie per il suo Bespoke Jet AI, promettendo un'autonomia fino a 160 minuti.

Le due testine di pulizia motorizzate per tappeti e pavimenti duri sono ora dotate di luci LED, che non sono all'altezza della tecnologia Dyson ma sono comunque utili quando si cerca di pulire sotto i mobili o in spazi bui.

Il Bespoke Jet AI è un aspirapolvere potente con una potenza di aspirazione superiore a quella di un Dyson, ma si paga un extra per l'aspirazione dinamica e pensiamo che il vecchio Bespoke Jet se la cavi egregiamente anche senza. Questo rende un po' difficile giustificare il prezzo più alto rispetto al predecessore, che comunque mantiene saldamente il suo posto nella nostra classifica dei migliori aspirapolvere senza fili.

Recensione Samsung Bespoke Jet AI review: prezzo e uscita

Disponibile da luglio 2023

Costa 999€

Samsung Bespoke Jet AI è disponibile per l'acquisto dal luglio 2023 ed è disponibile un solo modello con una potenza di aspirazione massima di 280AW e una durata della batteria fino a 160 minuti grazie alle due batterie incluse. Il prezzo è di 999€.

Il Bespoke Jet AI può essere acquistato direttamente da Samsung o presso i rivenditori autorizzati, ma è bene tenere d'occhio gli sconti durante i periodi delle grandi offerte perché vale la pena prendere in considerazione questo aspirapolvere senza fili quando è disponibile a un prezzo più conveniente.

Tuttavia, rispetto al vecchio aspirapolvere cordless Bespoke Jet di Samsung, si tratta di un aggiornamento minore e su questa base troviamo un po' difficile giustificare il costo più elevato.

Recensione Samsung Bespoke Jet AI: specifiche

Swipe to scroll horizontally Prezzo: 999€ Capacità del serbatoio: 0,5L + 2L Potenza di aspirazione: Fino a 280W Modalità di pulizia: 5 Sistema di filtraggio: Sistema di filtraggio HEPA a 5 strati Autonomia: Fino a 160 minuti Svuotamento automatico: Sì Rumorosità: Fino a 87dB Peso: 2,98Kg Accessori: Spazzola Pet Mini, Lancia per la polvere, Porta accessori con seconda postazione di ricarica batteria, Accessorio flessibile, Mini spazzola

Recensione Samsung Bespoke Jet AI: design

Nessun cambiamento evidente nel design rispetto al vecchio Bespoke Jet

Serbatoio e filtro lavabili

In termini di design complessivo, il Samsung Bespoke Jet AI è praticamente identico al modello precedente, con solo piccole modifiche qua e là che sono molto utili. In primo luogo, il modello AI è ora dotato di una bocchetta a lancia retrattile, ideale per chi è alto.

Il Bespoke Jet AI è più leggero del Dyson V15 Detect o del Dyson Gen5detect, con un peso di soli 2,9 kg rispetto ai 3,1 kg (6,9 libbre) e 3,9 kg (8,6 libbre) rispettivamente dei due Dyson. In confronto, il vecchio Bespoke Jet pesa 2,7 kg.

Due delle testine in dotazione possono illuminare il pavimento o il tappeto mentre si pulisce e, sebbene la luce bianca non sia in grado di evidenziare la polvere come la luce verde Dyson, è utile quando si cerca di pulire negli angoli bui o sotto i mobili.

Il serbatoio ha una capacità di 0,5, ma è possibile svuotarlo rapidamente semplicemente appoggiandolo sulla Clean Station, che attiva lo svuotamento automatico.

Siamo grandi fan della Clean Station di Samsung, dotata di un sacchetto per la polvere da 2 litri facile da sostituire.

Sebbene la maggior parte degli aspetti estetici sia rimasta invariata, abbiamo notato che il Bespoke Jet AI White Greige restituisce una sensazione di maggiore plasticità rispetto al vecchio Bespoke Jet. Nel complesso, la costruzione sembra carente per un aspirapolvere dal prezzo elevato.

Recensione Samsung Bespoke Jet AI: prestazioni

Più aspirazione di un Dyson: fino a 280 watt

Ottimo per pulire il pavimento

Eccellente durata della batteria

Quando si parla di prestazioni di aspirazione, non si può sbagliare il Samsung Bespoke Jet AI. Con una potenza di aspirazione massima di 280 watt, questo aspirapolvere senza fili supera di gran lunga l'ultimo nato in casa Dyson, e questo significa che è anche un aspirapolvere migliore del suo predecessore. Che si tratti di pavimenti duri o di tappeti, il Bespoke Jet AI fa un lavoro davvero impressionante nel pulire molta polvere, sporco, capelli, peli e detriti.

La nuova aspirazione dinamica è fantastica. I sensori e gli algoritmi utilizzati da Samsung per regolare automaticamente l'aspirazione e il numero di giri delle spazzole sono decisamente di alto livello.

Quando si tratta di pulire, il Bespoke Jet AI è buono, ma riteniamo che l'accessorio del Dyson V15s Detect Submarine faccia un lavoro migliore per pulire le macchie sia bagnate che asciutte. E lo fa molto più velocemente della sua controparte Samsung.

Un altro aspetto da tenere in considerazione delle prestazioni di un aspirapolvere senza fili è la durata della batteria: Samsung promette un'autonomia fino a 160 minuti, che è davvero molto generosa.

La Clean Station integrata di Samsung funge da base di ricarica, ma ha anche un'aspirazione molto potente che estrae ogni singolo pezzo di sporco, polvere e capelli dal contenitore dell'aspirapolvere.

Samsung Bespoke Jet AI, ne vale la pena?

Swipe to scroll horizontally Samsung Bespoke Jet AI score card Caratteristiche Note Punteggio Prezzo Il prezzo è competitivo rispetto a quello di un Dyson, ma si tratta comunque di un aspirapolvere senza fili piuttosto costoso. 4/5 Design L'estetica del design di Bespoke Jet è cambiata pochissimo. 4/5 Prestazioni Aspirazione eccellente, ma pulizia e lavaggio migliorabili. 4.5/5

Compratelo se...

Volete un'aspirazione potente Con una potenza di aspirazione fino a 280 watt, il Samsung Bespoke Jet AI è attualmente uno degli aspirapolvere senza fili più potenti in circolazione.

Non volete perdere tempo a svuotare il serbatoio La Clean Station di Samsung fa un ottimo lavoro di pulizia. Con un sacchetto per la polvere da 2 litri, può contenere fino a 30 giorni di sporco.

Volete un aspirapolvere versatile In grado di aspirare, pulire, essere usato come aspirapolvere portatile ed essere dotato di un attacco pieghevole che consente di passare facilmente sotto i mobili e a una spazzola telescopica, questo aspirapolvere è potente e versatile.

Non compratelo se...

Avete un budget limitato Per quanto il Bespoke Jet AI sia buono, è un po' difficile giustificare il costo aggiuntivo rispetto al modello precedente.

Desiderate un aspirapolvere con buone capacità di lavaggio Mentre il Bespoke Jet AI è un eccellente aspirapolvere, le sue capacità di lavaggio sono solo nella media.

Alternative

Dyson V15s Detect Submarine Se cercate un aspirapolvere che possa anche passare il mocio e siete disposti a spendere un sacco di soldi, allora il Dyson V15s Detect Submarine è una buona scelta. Per saperne di più, leggete la nostra recensione Dyson V15s Detect Submarine