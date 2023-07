Cosori Smart Lite 3,8 litri recensione

Prestazioni non ottimali con le patatine fatte in casa

La friggitrice ad aria Cosori Lite è molto compatta e, come la maggior parte degli elettrodomestici di piccole dimensioni, ha una capacità inferiore: se state cercando una friggitrice ad aria per preparare pasti per una famiglia numerosa, questa non fa per voi. Ha un bell'aspetto, è molto silenziosa e facile da usare e da pulire; è un buon acquisto economico per una o due persone.

Cosori Lite: recensione breve

La friggitrice ad aria smart Cosori Lite da 3,8 litri è una delle friggitrici ad aria più piccole ed economiche del marchio e può essere controllata anche tramite app. È sicuramente un dispositivo intelligente, e alcune parti si possono lavare in lavastoviglie.

Cosori vende i suoi prodotti su Amazon e attualmente offre una gamma di friggitrici ad aria smart che vanno da questo modello compatto da 3,8 litri ai modelli più grandi a doppio cestello. Il punto di forza è l'app Vesync, con la quale è possibile programmare la friggitrice (ma non avviarla) e che include una selezione di ricette con temperature e tempi di cottura predefiniti.

Il design è gradevole e ben progettato: il cestello scorre in posizione con precisione, la ventola è molto silenziosa anche a pieno regime e il vapore che fuoriesce durante la frittura è minimo.

Ci sono cinque preimpostazioni (pollo, patatine, pancetta, bistecca e verdure) e controlli manuali per la temperatura e il tempo; le funzioni di preriscaldamento e mantenimento in caldo sono pratiche e l'app contiene una selezione ragionevole, anche se piuttosto ridotta, di ricette per iniziare.

Questa friggitrice è stata progettata per le cucine e le famiglie più piccole: Cosori sostiene che è in grado di preparare da una a tre porzioni, ma tre sono forse un po' ottimistiche. Il cestello di cottura è piuttosto piccolo, con una larghezza e una profondità di 20 cm x 20 cm, il che significa che non c'è molta capacità per gli alimenti che devono essere distribuiti su un unico strato, come le patatine fritte surgelate. Ciò significa anche che è possibile preparare solo una pietanza alla volta, quindi, ad esempio, se si preparano dei petti di pollo, c'è spazio solo per due porzioni di carne e nient'altro.

A condizione di non sovraffollare il cestello, la friggitrice Cosori Lite è una delle migliori opzioni per le cucine di piccole dimensioni e il fatto che il cestello e il vassoio siano lavabili in lavastoviglie è un punto in più.

Cosori Lite: prezzo e uscita

Prezzo di 109,99€

La friggitrice ad aria smart Cosori Lite ha un prezzo di listino di 109,99€ e può essere acquistata su Amazon.

Ufficialmente è un'esclusiva di Amazon, ma abbiamo trovato diversi altri rivenditori che offrono la friggitrice ad aria, alcuni a prezzi leggermente inferiori.

Punteggio qualità-prezzo: 4/5

Cosori Lite: specifiche

Prezzo: 109,99€

109,99€ Capacità: 3,8 litri

3,8 litri Potenza: 1500W

1500W Numero di cestelli: 1

1 Numero di programmi: 5 preimpostazioni + le ricette dell'app

5 preimpostazioni + le ricette dell'app Lunghezza del cavo: 1m

1m Dimensioni: 32,5 x 27,5 x 27,5cm (A x wL x P)

32,5 x 27,5 x 27,5cm (A x wL x P) Peso: 4,4kg

Cosori Lite: design

Un unico scomparto per il cibo

Controlli touch e display digitale

Cestello e vassoio lavabili in lavastoviglie

La friggitrice ad aria smart Cosori Lite è un oggetto di bell'aspetto. Ha un design cubico con un grande pannello lucido sulla parte superiore, comandi a sfioro e c'è la possibilità di scegliere tra finiture chiare o scure. La struttura è solida e con un peso di 4,4 kg non vi farà faticare se avrete necessità di trasportarla.

La friggitrice non occupa troppo spazio sul piano di lavoro, ma può anche essere facilmente riposta e tirata fuori all'occorrenza.

Il cestello è dotato di un interno antiaderente e di un vassoio rimovibile per far cadere l'olio in eccesso sul fondo del cestello. Sia il cestello che il vassoio sono lavabili in lavastoviglie.

I comandi a sfioramento sulla parte superiore sono abbastanza semplici: temperatura, tempo, cinque preimpostazioni - pollo, patatine, pancetta, bistecca e verdure - un pulsante di accensione, un pulsante di avvio/pausa e pulsanti per il preriscaldamento, per l'impostazione di un promemoria per girare il cibo e per l'utilizzo della funzione di mantenimento in caldo.

I comandi touch sono chiari e semplici da usare, con 5 preimpostazioni e altri controlli manuali. (Image credit: Future)

È inoltre dotata di un sensore NTC con elementi riscaldanti posizionati sopra e sotto il cestello, che regolano la temperatura in tempo reale. Questo (presumibilmente) significa che il cibo non sarà mai troppo o troppo poco cotto.

Punteggio design: 4/5

Cosori Lite: prestazioni

Preriscaldamento veloce e funzionamento silenzioso

Funzione per tenere il cibo al caldo molto utile

Patatine fatte in casa non fenomenali

Ci vogliono circa tre minuti per preriscaldare la friggitrice ad aria Cosori Lite, che può raggiungere una temperatura massima di 230º. L'area di cottura ha una capacità di 3,8 litri, ma il cestello è relativamente piccolo, con un'area di cottura di soli 20cm x 20cm: ciò limita la cottura di alimenti come le patatine fritte, che devono essere disposte in un unico strato per cuocere in modo uniforme.

Abbiamo eseguito alcuni test per la cottura di cibi diversi: i nostri muffin sono usciti praticamente perfetti dopo essere stati cotti per 11 minuti a una temperatura di 160º, delicatamente croccanti all'esterno e meravigliosamente soffici all'interno.

I nostri muffin: poco simmetrici, ma cotti alla perfezione. (Image credit: Future)

Abbiamo seguito la ricetta delle patatine fritte, che aumenta automaticamente la temperatura per gli ultimi cinque minuti, e l'abbiamo trovata un po' ottimista per quanto riguarda i tempi: abbiamo dovuto mantenere la friggitrice ad aria in funzione un po' più a lungo e scuotere il cestello più frequentemente rispetto alla singola scossa consigliata per ottenere una cottura completa. Alcune patatine erano troppo abbrustolite, ma il sapore era ottimo e la copertura di olio e farina di mais consigliato ha reso l'esterno bello e croccante.

Le nostre patatine fritte fatte in casa si sono scurite un po' troppo in alcuni punti, ma il sapore era ottimo. (Image credit: Future)

Un'infornata più grande di patatine tagliate a spicchio è andata peggio: anche dopo soli 10 minuti di cottura, ci siamo ritrovati con mezze patate bruciate e mezze crude. Si tratta chiaramente di un problema di flusso d'aria: c'erano semplicemente troppi spicchi perché l'aria potesse circolare in modo efficace. Se volete preparare le patatine fatte in casa, vi consigliamo di farle bollire prima.

Abbiamo ottenuto i risultati migliori con le patatine surgelate. (Image credit: Future)

Abbiamo provato a cuocere anche delle patatine surgelate, senza però affidarci alle preimpostazioni consigliate, tenendole meno tempo e scuotendole più volte durante la cottura. È stato un grande successo: le patatine infatti erano eccezionali, con il perfetto equilibrio tra croccantezza e morbidezza.

Una spruzzatina di olio e cinque minuti in friggitrice ad aria ha riportato in vita gli avanzi della sera prima. (Image credit: Future)

Si tratta di un'ottima opzione per chi vive da solo o per una coppia, anche se bisogna dire che ci sono altre friggitrici ad aria di dimensioni simili ma con una capacità maggiore grazie alla diversa predisposizione del cestello, che aumenta l'area di cottura.

La friggitrice Cosori Lite è molto silenziosa: abbiamo misurato un massimo di 58dB.

Punteggio prestazioni: 3/5

Cosori Lite: app

Vi permette di accedere a più comandi

Disponibile per iOS e Android

Alcune piccolezze potrebbero essere migliorabili

La friggitrice ad aria Cosori Lite può essere controllata tramite il pannello di controllo o l'app VeSync.

L'applicazione offre un maggiore controllo, consentendo di accedere alle ricette, creare liste della spesa e controllare l'elettrodomestico dal telefono.

L'app ha un bel design ed è facile da usare, inoltre sono disponibili abbastanza ricette. Tuttavia, le opzioni per i comandi manuali sono limitate. (Image credit: Future)

Tuttavia, l'app è limitata in ciò che può fare: mentre le preimpostazioni per pollo e patate hanno una modalità Pro che aumenta la temperatura verso la fine per ottenere risultati più croccanti, questa aggiunta non è disponibile in modalità Manuale. E ci sono due cose fondamentali che non si possono fare dall'app: avviare la cottura - bisogna farlo premendo il pulsante di avvio sulla friggitrice - e ricevere la notifica che ricorda di scuotere il cibo. Si tratta di un segnale acustico proveniente dall'elettrodomestico, ma non invia alcuna notifica sul telefono.

L'applicazione è americana e, sebbene le temperature siano espresse in gradi Celsius, le ricette non sono state completamente localizzate per soddisfare i clienti italiani o di altri Paesi europei: vi verrà chiesto di usare 1 grammo di spezie anziché un quarto di cucchiaino, di cuocere le patatine fritte con l'olio di semi di girasole e di tagliare le patate in bastoncini da 13 mm anziché da mezzo pollice.

Cosori pubblicizza questa friggitrice ad aria come compatibile con Alexa e Google Assistant. I comandi vocali consenono di controllare il dispositivo con vari comandi, compreso l'avvio di cottura senza dover premere fisicamente il pulsante. L'integrazione è limitata - non è possibile cambiare la temperatura a metà cottura senza dover interrompere il programma e sceglierne un altro - ma copre l'essenziale, consentendo di avviare e interrompere i programmi, controllare la temperatura interna e scoprire quanto tempo rimane per il termine della cottura.

App: 3 /5

Cosori Lite, ne vale la pena?

Swipe to scroll horizontally Punteggio Cosori Lite Caratteristiche Note Punteggio Prezzo Prezzo di fascia media nella linea di friggitrici Cosori 4/5 Design Bel design compatto 4/5 Prestazioni Silenziosa, preriscaldamento molto utile e varie altre funzioni 3/5 App App un po' limitata 3/5

Compratela se...

Avete poco spazio Cosori Lite è una friggitrice ad aria relativamente piccola e non occuperà troppo spazio sul bancone della cucina.

Cucinate per poche persone Questa friggitrice ad aria è piccola, così come la superficie di cottura, che è sufficiente per una o due persone.

Non volete lavare niente a mano Sia il cestello che il vassoio di cottura di questa friggitrice ad aria sono lavabili in lavastoviglie.

Non compratela se...

Avete una famiglia numerosa Questa friggitrice ad aria è perfetta per un nucleo familiare di massimo due persone, ma non è grande abbastanza per famiglie più grandi.

Volete cucinare più pietanze contemporaneamente Questa friggitrice ad aria ha solo un unico cestello e una sola opzione di temperatura selezionabile per volta.