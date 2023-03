Perché ora più che mai il SEO non riguarda solo i motori di ricerca

Come si è evoluta il SEO negli degli anni?

Chi è Merrick Barcley Merrick Barcley è un professionista globale delle risorse umane con 20 anni di successo nel settore dei contact center. Ha esperienza in tutti gli aspetti delle operazioni dei contact center, inclusi l’assunzione, la formazione, la qualità, la gestione della forza lavoro e delle prestazioni. Merrick è abile nella trasformazione dei contact center, sfruttando gli strumenti e le tecnologie digital-first per aumentare l’efficienza e migliorare l’esperienza del cliente. È anche un “Design Thinker” certificato e ha certificazioni da UiPath e Microsoft.

Il SEO è l'acronimo di Search Engine Optimization (ottimizzazione del motore di ricerca) e consiste nel processo di ottimizzazione della configurazione tecnica, della popolarità dei link e della rilevanza dei contenuti di un sito web, in modo che le sue pagine siano più facili da trovare, più pertinenti e più popolari per le query di ricerca degli utenti e, in modo che i motori di ricerca le classifichino più in alto.

I motori di ricerca premiano la cura del SEO che, grazie alla presenza di contenuti che soddisfano le esigenze di ricerca degli utenti, favoriscono sia l'esperienza di ricerca, sia il posizionamento della pagina. Ciò include, tra l'altro, l'uso di parole chiave pertinenti nei titoli, nelle meta-descrizioni e nelle intestazioni (H1), l'uso di URL esplicativi con parole chiave piuttosto che con stringhe di numeri, nonché di schemi markup per specificare il significato del contenuto della pagina.

Tuttavia, il SEO non è sempre stato come lo conosciamo oggi. Si è evoluto e ha contribuito a migliorare la strategia di marketing e la presenza online complessiva delle aziende. Continuate quindi a leggere per saperne di più sulle più recenti strategie del mondo del SEO!

I motori di ricerca online hanno modificato il modo in cui otteniamo informazioni, facciamo ricerche, acquistiamo articoli, ci occupiamo e comunichiamo con gli altri. Un motore di ricerca alimenta praticamente ogni destinazione online che si tratti di un sito web, un social network, un blog o un'app. Sono diventati la forza di collegamento e la guida della vita quotidiana.

In passato, il SEO consisteva nel riempire i contenuti di parole chiave e nello sviluppare profili senza particolari regole. In seguito ai regolari adeguamenti dei motori di ricerca e ai rapidi cambiamenti delle tendenze, oggi il SEO si occupa principalmente di offrire buone esperienze utente al pubblico appropriato e di garantire che le persone trovino contenuti di qualità senza difficoltà.

Nel corso degli anni, i componenti essenziali per la valutazione di un sito web sono stati i seguenti:

Il meta titolo e la descrizione

Collegamenti interni ed esterni

Parole chiave appropriate

Tag H1

Immagini con tag alt e molto altro!

Il SEO è in continua evoluzione e tiene conto della qualità del materiale e del contesto della ricerca, seguendo principalmente un approccio prioritizza l'interazione umana. Oggi il SEO deve concentrarsi su qualcosa di più che semplicemente su Google e sui complessi algoritmi di altri motori di ricerca. Dovrebbe dedicare tempo a immergersi nell'affascinante regno della pubblicità intelligente e contribuire alla crescita delle tattiche di marketing del cliente.

Uno dei cambiamenti più significativi apportati al SEO negli ultimi anni è stato l'approccio "terra bruciata" al traffico sui social media. Il SEO si sta evolvendo e tutti i segnali indicano che i social media diventeranno il prossimo motore di ricerca. Di conseguenza, non commettete l'errore di ignorare la diversificazione, ma selezionate con cura le vostre strategie SEO e attaccate una varietà di fonti di traffico distinte.

Come fanno i professionisti del SEO a creare la strategia giusta per voi?

Il SEO è un ottimo metodo per migliorare la vostra presenza e aiutarvi a posizionarvi più in alto nei motori di ricerca; tuttavia, per raggiungere questi obiettivi è necessaria una strategia studiata appositamente per la vostra azienda.

Il modo migliore per raggiungere questi obiettivi è affidarsi a servizi SEO professionali . Un'azienda che si occupa di ottimizzazione dei motori di ricerca aiuta i clienti a ottenere un posizionamento più alto nei risultati di ricerca pertinenti, che può aumentare il numero di visitatori e il reddito generato dalla ricerca.

Tra le altre strategie utilizzate il SEO, come la costruzione di link, la strategia di sviluppo di WordPress e il SMM, le aziende professionali, attraverso i loro servizi, hanno aiutato le aziende a costruire quella giusta per raggiungere e superare il successo dei loro concorrenti nella classificazione Google e in altre aree.

I professionisti del SEO creano questa strategia specifica per la vostra azienda allineando il SEO con gli obiettivi aziendali, eseguendo ricerche sulle parole chiave, conducendo un'analisi della concorrenza, scrivendo prima per gli utenti e poi per i motori di ricerca, concentrandosi sull'esperienza dell'utente e altro ancora!

I principali vantaggi del SEO

Le aziende utilizzano il SEO con maggiore frequenza rispetto al passato grazie ai suoi numerosi vantaggi. I vantaggi del SEO per la vostra azienda sono praticamente infiniti e il loro utilizzo aumenta sicuramente le prestazioni del vostro marchio sul mercato. L'ottimizzazione dei motori di ricerca è essenziale per le aziende che cercano di costruire un'esposizione a lungo termine del marchio, ampliare il pubblico di riferimento e aumentare le entrate.

Altri vantaggi del SEO per la vostra azienda sono

Aumento della credibilità

Supporto al content marketing

Maggior competitività

Miglioramento dell'esperienza dell'utente

Raggiungimento di un pubblico maggiore

Tassi di chiusura più elevati

Tasso di conversione più elevato

Migliore gestione dei costi e così via!

Riflessioni finali

In definitiva, il SEO offre diversi vantaggi alle aziende e può portare a una crescita esponenziale a lungo termine. I marchi che investono nel SEO guadagnano credibilità e fiducia da parte dei consumatori, ottengono tassi di chiusura e di conversione più elevati, hanno il supporto del content marketing e ottengono un vantaggio competitivo, rendendo il SEO un componente cruciale di ogni strategia di marketing.