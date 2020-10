Voglia di Nintendo Switch? Approfittate di un'offerta imperdibile!

La casa di Kyoto ha deliziato i suoi fan con Nintendo Switch, un'eccezionale console ibrida in grado di farvi giocare in qualsiasi situazione, dalla comodità del divano di casa agli spostamenti in metro o in giro per il mondo.

Se siete alla ricerca di un'ottima offerta per portarvela a casa, continuate a leggere e buon divertimento!

Nintendo Switch a 289€ su eBay Noi abbiamo adorato l'idea di poter giocare comodamente e come vogliamo noi grazie alla doppia funzionalità di Nintendo Switch. A questo prezzo, poi, è davvero un must!Vedi offerta

Cos'è Nintendo Switch?

Nintendo Switch è una console ibrida, composta da uno schermo portatile simile a un tablet a cui vanno collegati due controller chiamati Joy-Con per essere utilizzato come una classica console portatile.

Inoltre, la confezione include un dock, ovvero un elemento che, oltre a ospitare e ricaricare lo schermo, consente di trasformare Switch in una vera e propria console casalinga, collegandola al TV del vostro salotto.

La modalità portatile offre uno schermo in alta risoluzione molto grande e comodo da tenere in mano, grazie ai due Joy-Con che vengono agganciati ai lati. Potrete godervi tutto il parco titoli di Nintendo mentre andrete in giro, aspettate il bus o semplicemente quando volete lasciare che altri membri della vostra famiglia si godano un programma o un film sul TV di casa.

La modalità console, invece, prevede che i due Joy-Con vengano agganciati insieme a formare un vero e proprio pad wireless, con il dock che trasmette il segnale a 1080 sul televisore.

Una soluzione originale e comodissima che ha già conquistato il cuore di molti appassionati.

Cosa giocare su Nintendo Switch?

Il parco titoli rilasciati da Nintendo e da altri studio di sviluppo. Fra titoli first party e giochi iconici riproposti sulla console ibrida, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Abbiamo stilato per voi l'elenco dei migliori giochi per Nintendo Switch, che è davvero immenso. Ma qui vi segnaliamo alcuni titoli davvero degni di nota.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild. L'iconica serie Nintendo porta Link in un mondo aperto e incredibilmente vasto e vivo. Oltre agli elementi classici della serie, troverete tantissimi segreti da scoprire, oggetti ed equipaggiamento da creare e luoghi suggestivi e meravigliosi da esplorare. Tra l'altro, è stato annunciato ufficialmente l'arrivo di Breath of the Wild 2!

The Witcher 3. Il port del leggendario RPG di CD PRojekt Red è qualcosa di incredibile! Gli sviluppatori sono riusciti ad adattare alla perfezione questo colosso videoludico alla Nintendo Switch con pochissimi compromessi in fatto di grafica. Con l'arrivo della seconda stagione di The Witcher su Netflix, questo potrebbe essere il momento ideale per scoprire o riscoprire questo incredibile capolavoro.

Una vastissima selezione di giochi indie. Davvero, è impossibile dirvi quanti giochi indie sono stati rilasciati per Nintendo Switch, ma per fortuna abbiamo stilato per voi una bella lista dei migliori giochi indie da consultare per scoprire nuove gemme.

I grandi classici Nintendo. Effettuando l’abbonamento al servizio Nintendo Switch Online potrete giocare online a un vasto elenco di titoli per Nintendo Switch compatibili, accedere a una selezione di giochi classici per NES e SNES, come Donkey Kong e Star Fox, con nuove funzionalità online, eseguire un backup dei dati di salvataggio per la maggior parte dei giochi e altro ancora.