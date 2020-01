Portatili da gaming economici sotto i €1000: le offerte di Dicembre 2019

Le migliori offerte di questa settimana riguardanti i portatili da gaming vedono come protagoniste alcune serie molto conosciute per fornire prestazioni elevate ad un prezzo contenuto. Una di queste è senza dubbio TUF (The Ultimate Force) di casa Asus, ma anche un paio di stelle targate Lenovo torneranno a brillare nell’universo digitale. Noi di TechRadar abbiamo scandagliato il mercato in lungo e in largo per potervi offrire le migliori offerte disponibili al momento, inserendole nella lista a seguire.

Perchè perdere ore e ore a navigare senza sosta su siti di tech shop online? Se vi dicessimo che abbiamo pensato a tutto noi? Ebbene sì, semplicemente continuando nella lettura di quest’articolo vi ritroverete circondati da bizzeffe di SSD o schermi ad alta risoluzione.

Si parte da macchine per il gaming occasionale, o comunque adatte a chi non ricerca il massimo del dettaglio, per arrivare a portatili in grado di fornire prestazioni ben al di sopra di ogni vostra aspettativa.

Potrete aggiudicarvi portatili da gaming in grado di far girare anche i titoli più recenti spendendo meno di €1000 (o meno di $1000 se vi trovate in USA). Tuttavia, vi proporremo anche dei modelli a cifre ancora più basse per quelli di voi che vogliono cimentarsi con giochi un po’ meno recenti o che non richiedono un hardware da primo della classe.

Dunque mettetevi comodi, concedete l’opportunità al vostro portafogli di prendere una boccata d’aria e godetevi i laptop economici della nostra selezione.

Siete esattamente nel posto giusto. Non solo abbiamo identificato i modelli che riteniamo migliori, ma abbiamo anche avuto un occhio di riguardo verso i prezzi. Qualunque sia il budget a vostra disposizione, sarete certi di trovare il portatile che fa per voi ed in grado di fornirvi una gaming experience elettrizzante.

Miglior portatile da gaming economico in offerta questa settimana

Lenovo Ideapad L340 Notebook Gaming | €899 su Amazon

Questo portatile da gioco Lenovo è un fantastico tuttofare con un ottimo rapporto qualità prezzo. Caratterizzato da un design sottile e dotato di un SSD da 128 GB accoppiato ad un HDD da 1 TB, un processore quad-core i5 di nona generazione della serie H e una scheda video GTX 1050 da 3 GB, questo L340 è un portatile elegante e senza pretese in grado di sprigionare un potenziale niente male. La RAM da 8 GB rende le operazioni più fluide e lo schermo da 15,6” Full HD IPS fornisce una buona sensazione di nitidezza.

Altre offerte su portatili da gaming

Asus TUF Gaming FX505DT 15,6” | €930 su Amazon

Ecco una proposta proveniente dalla “squadra rossa” di AMD, che, dopo aver scombussolato il mercato in ambito desktop, sta cercando di farsi largo anche nel settore mobile. Questo portatile è equipaggiato con un Ryzen 7 3750H, ben 16 GB di RAM, un SSD da 512 GB affiancato da un HDD da 1 TB e la recente GTX 1650 di casa Nvidia per il comparto grafico.

HP Pavilion Gaming 15 | €1299 €999 su Euronics.it

Scende di pochissimo sotto i €1000 questo ottimo portatile di casa HP con schermo da 15,6” in risoluzione Full HD. Dotato di un processore i7 da 6 core e 12 thread di nona generazione, di 16 GB di Ram, di un SSD da 512 GB e di una Nvidia GTX 1650, questo portatile rappresenta sicuramente un’occasione da non lasciarsi sfuggire considerando le prestazioni che può offrire.

Asus TUF Gaming FX505DY 15,6” | €799,99 €589 su Amazon(ES)

Ottimo portatile di casa Asus con display da 15,6” Full HD IPS che nasconde al proprio interno un processore AMD Ryzen 5 di terza generazione, 8 GB di memoria RAM, un SSD da 512 GB e una scheda video AMD Radeon RX 560X. Un altro prodotto degno di nota appartenente alla serie TUF di Asus. L’offerta proposta giunge da Amazon Spagna, quindi attenzione al layout della tastiera.

MSI GL73 8RC 17,3” | €921 su Amazon

Questo portatile è ideale per gli utenti che non si accontentano di un 15,6” e che non fanno della portabilità una necessità assoluta, infatti lo schermo è da 17,3” con risoluzione Full HD. MSI GL73 è equipaggiato con un i7 di ottava generazione, 8 GB di RAM, una Nvidia GTX 1050 e un HDD da 1 TB.

Lenovo Legion Y530 15,6” | €999 €854 su Amazon

Buon prezzo per questo modello di casa Lenovo dotato di un processore Intel Core i5 di ottava generazione, 8 GB di RAM (espandibili grazie ad uno slot libero), soluzione di storage combinata con 128 GB di SSD + 1 TB di HDD, scheda video Nvidia GTX 1050 e tecnologia audio surround Dolby Atmos.

Acer Nitro 5 AN515 15,6” | €859 su Amazon

Nuovo calo di prezzo per questo portatile da gaming Acer dotato di un design più accattivante rispetto ad alcuni modelli della concorrenza. Corredato da uno schermo da 15,6” Full HD IPS, al suo interno troviamo un processore Intel Core i5 di nona generazione, 8 GB di RAM, un SSD in formato M.2 da 512 GB e una scheda grafica Nvidia GTX 1050.

Migliori portatili da gaming economici del 2019

Dell G3 15

Giocare risparmiando con stile

CPU: Intel Core i5 – i7 (ottava generazione) | Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1050 – GTX 1060 (4 GB GDDR5) | RAM: 8 GB – 16 GB | Schermo: 15,6 pollici FHD (1.920 x 1.080) IPS | Storage: 1 TB (5.400 rpm) – 128/256 GB SSD + 1 TB HDD

Prezzo contenuto

Ottimo rapporto qualità prezzo

Nessuna porta USB Type-C

Se state cercando di risparmiare del denaro sull’acquisto del vostro portatile da gaming, questo Dell G3 15 vi offrirà un’esperienza di gioco completa nonostante costi molto meno rispetto ai concorrenti. A bordo troviamo una più che soddisfacente GPU Nvidia e un display da 1080p che quasi rappresenta un’offesa nei confronti del prezzo a cui si trova in commercio. Non aspettatevi la massima qualità dal punto di visto dei materiali o le ultimissime feature, come una porta USB Type-C. In questa fascia di portatili da gioco la gamma G3 offre una grande varietà di configurazioni diverse, quindi è meglio avere una visione più ampia prima di essere sicuri di procedere all’acquisto.

Leggi la recensione completa: Dell G3 15

Acer Nitro 5

Un laptop perfetto per chi non vuole spendere molto

CPU: Intel Core i5 – i7 (ottava generazione); AMD Ryzen 5 2500U | Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1050 – 1050 Ti (4 GB GDDR5); AMD Radeon RX 560X | RAM: 4 GB – 16 GB | Schermo: 15,6 pollici FHD (1.920 x 1.080) IPS | Storage: 256 GB SSD o 1 TB HDD (5.400 rpm) – 128/256 GB SSD + 1 TB HDD

Velocità delle ventole regolabile dall’utente

Buona autonomia

Buon compromesso tra qualità in game e prezzo

Cornice dello schermo spessa

Non soffermatevi sulla cover posteriore realizzata in plastica, la tastiera poco curata e il peso elevato. Perché all’interno di quella scocca spartana, risiede un vero e proprio portatile da gaming in grado di offrire all’utente un ampio controllo sul sistema di raffreddamento, una buona durata della batteria e prestazioni adeguate alla fascia di prezzo. Presentando un design da vera macchina da gaming, non tutti lo preferiranno alla raffinatezza dell’ultrabook di turno. Ma, in fin dei conti, resta uno dei laptop da gioco più affidabili sul mercato e potete star sicuri che le offerte che lo vedono come protagonista non tarderanno ad arrivare.

Leggi la recensione completa: Acer Nitro 5

Dell Inspiron 15 7000 Gaming

Il primo portatile economico con tecnologia Max-Q

CPU: Intel i5-i7 | Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB GDDR5) | RAM: 8 GB – 32 GB | Schermo: 15,6 pollici FHD (1.920 x 1.080) IPS | Storage: 256 GB SSD

Design essenziale

Ottime prestazioni grafiche

Soluzione più economica per Max-Q

Recentemente migliorato con l’introduzione della tecnologia Max-Q, il Dell Inspiron 15 7000 Gaming si dimostra essere molto promettente grazie ad un ottimo rapporto qualità prezzo. Anche il design ha subito un aggiornamento essendo ora più elegante e, insieme a un comparto prestazionale davvero solido, si può tranquillamente affermare che questo portatile sia in cima alla lista dei desideri di molti utenti

Leggi la recensione completa: Dell Inspiron 15 7000 Gaming

Offerte sotto i €1000 ancora più vantaggiose

