POCO F2 Pro in offerta su AliExpress a un prezzo bomba

Il tradizionale festival di metà anno (618 Midyear Shopping Festival) del popolare sito di ecommerce cinese AliExpress è pronto a travolgervi con una marea di sconti interessanti. Per quanto riguarda il mondo dell’elettronica, non possiamo fare a meno di segnalare una vantaggiosa offerta riguardante uno dei nuovi arrivati in casa Xiaomi, ovvero POCO F2 Pro.

Si tratta della versione di Redmi K30 Pro destinata al mercato europeo. F2 Pro ha tutto ciò che ci si aspetta da uno smartphone top di gamma, ma anche un prezzo molto contenuto, in linea con la tradizione del brand cinese Xiaomi (a cui fanno capo sia Redmi che POCO).

POCO F2 Pro è arrivato in Italia soltanto un mese fa con un prezzo di lancio di €599, il che rende l’offerta presente su AliExpress ancora più allettante.

Lo smartphone è dotato di processore Snapdragon 865, uno dei più performanti del 2020, e ciò si traduce con il supporto alla connettività 5G. Lo schermo AMOLED da 6,67 pollici è molto luminoso ed è reso ancora più ampio dalla totale assenza di ogni tipo di foro o notch grazie all’implementazione di una fotocamera frontale pop-up. Inoltre, F2 Pro è uno dei primi smartphone ad aggiornarsi alla MIUI 12 di Xiaomi.

Il rapporto qualità-prezzo di POCO F2 Pro può far gola a molti e non è facile trovare un reale difetto a questo smartphone. Forse avremmo preferito una maggiore leggerezza (i 219 g di peso si fanno sentire) per ottenere una migliore esperienza di utilizzo con una sola mano.

Inoltre, come accade spesso per gli acquisti effettuati su ecommerce orientali, i tempi di spedizione sono abbastanza lunghi e potreste trovare qualche difficoltà nel far valere la garanzia del prodotto presso i canali ufficiali Xiaomi (lo smartphone è in versione Global).