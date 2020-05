Playstation Now: abbonamento annuale a un prezzo scontato del 30% su Amazon

Volete giocare ai più famosi titoli del mondo videoludico e alle esclusive Sony? Vi basta comprare questo abbonamento da 42 euro in vendita su Amazon. Riceverete un codice via mail da riscattare sul vostro account PlayStation Network per avere accesso al servizio.

PlayStation Now è il servizio on-demand di Sony e offre un enorme catalogo con molti titoli AAA: da Wolfenstein The New Order a Uncharted, da Spiderman a Fallout 4, da Borderlands a Mafia III, insomma la maggior parte delle IP (proprietà intellettuali) più note saranno a vostra disposizione.

Non vi basta? Sappiate che potrete anche rivivere via streaming molti dei grandi classici usciti su PlayStation 3.

Play Station Now | a 42 euro su Amazon Perché acquistare questo abbonamento? Perché Play Station Now consente di giocare in streaming o in locale (su console), a centinaia di titoli, dai classici PlayStation 3 alle grandi esclusive Sony, come Spiderman. Per gli utenti con una PS4 quest'offerta è particolarmente vantaggiosa, poiché permette loro di scaricare i videogiochi e giocarli senza alcun problema legato alla qualità dello streaming, in poche parole un sogno. Se desiderate divertirvi con una moltitudine di titoli senza spendere molti soldi, non dovreste farvi sfuggire quest'offerta.Vedi offerta

Sembra tutto fantastico, ma c'è qualcosa di nascosto? Nì. Essendo una piattaforma di streaming per i titoli PlayStation 3, la qualità del gameplay dipenderà dalla velocità della connessione; stesso discorso anche per i titoli PlayStation 4 se giocate su PC.

Sony dichiara che il servizio è accessibile a chiunque abbia una connessione da almeno 5 Mbps, ma se la vostra linea non raggiunge almeno i 20 Mbps, lasciate perdere i titoli in streaming.

Quest'offerta è in ogni caso fantastica per tutti i videogiocatori che possiedono una PlayStation 4 che non vogliono comprare i giochi necessariamente all'uscita.

Il catalogo viene rinnovato nel corso del tempo, quindi alcuni titoli saranno usufruibili solo per un periodo limitato (che dura però almeno un mese). Infine, è disponibile anche una prova gratuita della durata di una settimana con cui potrete testare il servizio.