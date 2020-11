LG B9 a meno di €1000, il Black Friday dei TV OLED

Quando si parla dei migliori televisori, in genere si parla dei migliori televisori OLED. Questo significa neri perfetti, contrasto molto alto e in genere grande qualità visiva. Ma anche prezzi molto alti.

Però ci sono sempre gli sconti e le promozioni da prendere in considerazione, soprattutto ora che siamo così vicini al Black Friday e al Cyber Monday 2020. LG si inserisce nell'orgia di sconti proponendo l'LG B9 OLED a €999. Un bel ribasso rispetto agli €1.799 del prezzo di listino, e anche in confronto al prezzo reale c'è un piccolo risparmio. Parliamo del modello da 55", ma volendo c'è anche un fantastico 65" Sony in offerta sempre a €999.

L'LG B9 è ufficialmente un OLED di fascia bassa, ma parliamo comunque di un televisore fantastico. La recente versione BX è ancora meglio, ma per €999 euro non troverete un altro OLED da 55 pollici con qualità simili. In effetti, probabilmente non troverete un'offerta migliore di questa da nessuna parte, a meno che non vogliate in particolare una diagonale maggiore.

A questo prezzo è un ottimo OLED, tuttavia ha anche dei difetti. Si può riscontrare un leggero aumento della sfocatura nelle scene in movimento, e l'upscaling da fonti SD o HD non è ottimale.

Le scene in HDR di ambienti poco luminosi presentano un leggero rumore, la luminosità massima non permette di visualizzare al meglio tali contenuti, o, perlomeno, rispetto ai modelli premium.

Gli altoparlanti sono rivolti verso il basso, quindi il suono è meno immediato, ma anche in questo caso si tratta di dettagli.