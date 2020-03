Huawei P30 Lite in offerta, che prezzo!

Huawei P30 Lite monta un display LCD da 6,15 pollici con risoluzione Full HD+ (2312 x 1080 pixel), con supporto alla tecnologia multitouch fino a 10 punti. Inoltre, lo schermo è dotato dell'Eye Comfort Certification della TÜV Rheinland. La densità pixel è di 415 ppi, mentre il formato è 18:9.

È equipaggiato con il Soc Kirin 710, un chip di fascia media prodotto a 12 nm. Quest'ultimo include una CPU octacore dotata di 4 core Cortex-A73 da 2,2 GHz e 4 core Cortex-A53 da 1,7 GHz, e la GPU Mali-G51. Questo Soc può riprodurre titoli come Arena of Valor a 30 fps con dettagli grafici maxati.

Il chip è inoltre abbinato a 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage (eMMC).

Il comparto posteriore include 3 fotocamere: un obiettivo principale da 48 MP (f/1.8), un'ottica grandangolare da 8 MP (f/2.2) e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 24 MP (f/2.0).

Non può registrare video 4K, tuttavia sia la fotocamera posteriore che quella anteriore possono girare video in Full HD a 30fps/60fps ed è disponibile anche una modalità slow motion per i video registrati con la fotocamera posteriore.

Huawei P30 Lite monta una batteria non removibile da 3340 mAh che vi consentirà di arrivare a fine giornata senza problemi. Supporta la ricarica rapida da 18W, che impiega 105 minuti per portare la batteria al 100%. Questo prodotto presenta una porta USB-C (2.0), un jack audio da 3,5 mm, 1 slot per SIM nano e un secondo slot utilizzabile sia per la SIM che per la scheda microSD (la memoria è espandibile fino a 512 GB).

Per quanto riguarda la connettività, supporta il Wi-Fi 5, il Bluetooth 4.2 e il GPS. Lo smartphone si può sbloccare tramite riconoscimento facciale e delle impronte digitali (tramite un sensore capacitativo collocato sul pannello posteriore). Supporta anche i pagamenti NFC, nonostante questo non sia menzionato sul sito ufficiale.

Huawei P30 Lite esegue il sistema operativo EMUI 9.0 (Basato su Android 9). Misura 152,9 mm x 72,7 mm x 7,4 mm (L x L x S), pesa 159 grammi.