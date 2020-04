HDD portatile da 2TB a soli 60 euro

Il vostro PC desktop non è più veloce come un tempo? Avete acquistato un portatile a un buon mercato per poi scoprire che lo storage non è sufficiente? Niente paura, abbiamo il dispositivo giusto per tirarvi fuori dai guai, il Toshiba Canvio da 2TB. Quest'ultimo è un hard disk portatile da ben 2000GB in formato 2,5 pollici; misura 119 x 79 x 15 mm e pesa solo 230 grammi.

Potrete portare i vostri dati personali con voi tenendo il dispositivo in tasca, inoltre potrete collegarlo a differenti PC per lavorare dove volete, quando volete, fantastico no?

La promozione si deve al venditore italiano, 2008digitalstore, che vanta un feedback positivo del 100% su migliaia di ordini, negli ultimi 12 mesi.

Toshiba Canvio da 2TB a 60 euro su eBay Questo pratico, capiente ed economico HDD portatile è il prodotto ideale per i professionisti sempre in movimento, ma anche per tutti coloro che cerano una soluzione di storage a buon mercato.

Adesso veniamo alle specifiche. Toshiba Canvio vanta un ingresso USB 3.0, molto più veloce rispetto a quelli 2.0, con la quale mantengono tuttavia la compatibilità. La velocità teorica massima di trasferimento dati ammonta a circa 5 Gbps.

Il dispositivo è plug-and-play, pronto per l'uso con Microsoft Windows 8/8.1 e 10, quindi non verrà installato software aggiuntivo. Inoltre, l'unità può essere riformattata sul file system HFS+ per garantire la compatibilità completa con Mac.

Nella confezione, oltre al dispositivo, troverete un cavo micro USB 3.0, una guida rapida, il manuale dell'utente (pre-installato sull'hard disk) e la scheda di garanzia.