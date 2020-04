Cercate un portatile aziendale, leggero compatto e a un prezzo accessibile? Vi consigliamo HUAWEI MateBook D 15

Vi siete ritrovati a lavorare da casa, e adesso vi farebbe comodo un bel portatile, vero? Se cercate un notebook aziendale, a un prezzo accessibile e con una buona scheda tecnica, vi proponiamo HUAWEI MateBook D 15.

Questo portatile è in vendita su Amazon per 600 euro ed è un'ottima soluzione per chi cerca un prodotto compatto e leggero (pesa solo 1,53Kg) da portare con sé durante la tipica giornata lavorativa.

Vi farà piacere sapere che la sua autonomia non è niente male, ed è compresa tra le 4 e le 5 ore di lavoro reali, una caratteristica fondamentale per questa categoria di prodotti.

Passiamo ora alla scheda tecnica. MateBook D 15 monta un processore AMD Ryzen 5 3500U, una CPU con 4 core/8 thread, una frequenza massima di 3,7GHz e un consumo massimo di soli 15W; include anche un'iGPU Radeon Vega 8, utile per i software di produttività, ma non per il gaming.

A supportare il processore troviamo 8GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe da 256GB. Il display IPS Full HD da 15,6 pollici ha cornici davvero ridotte e il rapporto schermo-corpo è dell'87%. Supporta il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.0.

Per quanto riguarda la connettività troviamo 3 porte USB-A, una USB-C, un ingresso HDMI e un jack audio per cuffie e microfono.

Immagine 1 di 3 (Image credit: Huawei) Immagine 2 di 3 (Image credit: Huawei) Immagine 3 di 3 (Image credit: Huawei)