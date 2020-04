Battlefield V per PC a soli 16 euro su Amazon

Non sapete come passare il tempo? Cercate qualche videogame coinvolgente con cui divertirvi? Siete fortunati, perché Battlefield V, il famoso sparatutto AAA di EA è disponibile alla modica cifra di 16 euro, per uno sconto del 60% sul prezzo di listino.

Con l'acquisto di questo titolo riceverete una key con cui riscattare il gioco sul launcher di Electronics Art, Origin.

Si tratta di uno sparatutto in prima persona incentrato sulle ambientazioni e vicende della seconda guerra mondiale. La campagna single player è davvero interessante, poiché vi permetterà di vivere la guerra sotto diversi punti di vista.

Non combatterete sotto un'unica fazione, ma avrete modo di prender parte a quattro diverse missioni che vi vedranno vestire i panni di un combattente della resistenza norvegese, di un tiratore senegalese, di un ladro di banche e un esperto di esplosivi e di un soldato tedesco negli ultimi giorni di guerra.

Non vi basta? C'è il multiplayer. Digital Illusions Creative Entertainment (DICE), lo studio responsabile della produzione di questo titolo, ha implementato una modalità battle royale da 64 giocatori. Se siete stanchi di Fortnite, Apex Legends o il nuovo Call of Duty Warzone non vi ha convinto, Battlefield V è la soluzione che cercavate.

Immagine 1 di 6 (Image credit: EA) Immagine 2 di 6 (Image credit: EA) Immagine 3 di 6 (Image credit: EA) Immagine 4 di 6 (Image credit: EA) Immagine 5 di 6 (Image credit: EA) Immagine 6 di 6 (Image credit: EA)