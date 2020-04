Barbecue BBQ per brace a soli 120 euro

Non c'è niente di meglio che della gustosa carne affumicata alla griglia, per organizzare un bel pasto in famiglia o con gli amici nel fine settimana. Con questo in mente, vi proponiamo questo fantastico barbecue BBQ da 115 euro.

La promozione si deve al venditore, yeppon-shop, uno degli store italiani più noti nel settore dell'e-commerce.

Barbecue BBQ a 115 euro su eBay Questo barbecue vanta un prezzo accessibile, buone dimensioni e comodi vani cui appoggiare le pietanze. Funziona solo con la brace, non è elettrico né va a gas. Include due ruote, le manovelle per regolare la posizione della griglia, quattro prese d'aria regolabili e un comodo scomparto per la raccolta della cenere. Se volete gustarvi un pasto con i fiocchi nel fine settimana, questo è il prodotto che fa per voi; è completo ed è venduto a un prezzo ragionevole. Purtroppo sono disponibili pochi pezzi, quindi affrettatevi.Vedi offerta

Veniamo alle "specifiche" di questo prodotto; è alto 1 metro, largo 108cm e profondo 70cm. La griglia superiore misura 74 x 31 cm (L x L) , mentre quella inferiore 66 x 20 (L x L); sono entrambe removibili. Include un coperchio dotato di termostato, nonché due piani di lavoro in legno, uno frontale e uno laterale, e una maniglia laterale. Potete spostare facilmente il barbecue sul terrazzo o in giardino, poiché possiede due ruote da 4cm.

Inferiormente troviamo il vassoio per la brace, al di sotto del quale è collocato un comodo contenitore estraibile per la raccolta della cenere. Quest'ultimo e il coperchio includono due prese d'aria regolabili ciascuno, che vi aiuteranno a controllare la cottura delle pietanze.

Il barbecue è in acciaio verniciato e offre anche un ripiano inferiore dove porre il carbone e i vari utensili.