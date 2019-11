3 Mesi di Amazon Music Unlimited gratis! Ecco come attivarli

Recentemente Amazon ha lanciato una promozione molto vantaggiosa per pubblicizzare e diffondere il suo servizio di streaming musicale, Amazon Music Unlimited.

A differenza di Amazon Prime Music che è possibile avere con il normale abbonamento di Amazon Prime, questo nuovo servizio mette a disposizione 50 milioni di brani al posto dei 2 milioni di Amazon Prime Music e vi permette di ascoltare tutti i brani e album appena usciti.

Tutti coloro che sono iscritti al servizio Amazon avranno il diritto di poter riscattare un abbonamento gratuito per 3 mesi al servizio di Amazon Music Unlimited, l’attivazione è molto semplice e veloce e richiede solo l’inserimento di un codice coupon.

La promozione è valida dal 24 Ottobre 2019 al 4 Novembre 2019, quindi affrettatevi. É riservata solo ai clienti che non hanno mai attivato e utilizzato il servizio streaming Amazon Music Unlimited né attraverso il normale abbonamento, né attraverso il periodo di prova offerto dalla piattaforma.

Ci teniamo a farvi notare che questa offerta promozionale non può essere applicata a chi possiede già un abbonamento di tipo Annuale, Family o Echo e una volta terminato il periodo di prova di 3 mesi, il servizio proseguirà con un costo di 9,99€ al mese.Sarà possibile cancellare l’iscrizione all’abbonamento in qualsiasi istante.

Qui sotto trovate un elenco dei passaggi per poter attivare correttamente il servizio.



Fai in fretta non farti scappare questa occasione, è disponibile solo per 12 giorni e scade il 4 novembre.

Questo è sol un assaggio degli sconti in arrivo per il Black Friday

Come ricevere il codice promozionale:

Assicurati di avere effettuato l’accesso al tuo account su Amazon.it Clicca su “Utilizza il codice sconto” ed inserisci il codice promozionale: FTSWURYG. Clicca Inserisci. Assicurati di non lasciare spazi aggiuntivi prima o dopo il codice promozionale. Una volta completato il processo di registrazione, il codice sarà automaticamente applicato al tuo account personale. Chiudi la finestra pop-up e clicca qui. Iscriviti ad Amazon Music Unlimited.

