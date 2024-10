QNAP aggiunge il supporto per il sistema operativo QuTS hero ai NAS da TS-253E e TS-453E

QNAP ha annunciato l'introduzione del supporto per QuTS hero, il suo sistema operativo NAS basato su ZFS, sui modelli TS-253E e TS-453E. Questi nuovi aggiornamenti permetteranno anche alle medio-piccole imprese di accedere alle avanzate tecnologie ZFS, ottimizzando le applicazioni che richiedono elevata affidabilità.

Il modello TS-253E, con 2 bay e 8 GB di RAM, è il primo della sua categoria a supportare QuTS hero, mentre il TS-453E, con 4 bay e 8 GB di RAM, offre prestazioni elevate grazie a un processore Intel Celeron J6412 quad-core, che raggiunge una frequenza massima di 2,6 GHz. QNAP garantirà il supporto di questi modelli fino al 2029.

Le funzionalità di QuTS hero includono il Self-healing, che assicura l'integrità dei dati, e il WORM (Write Once, Read Many), oltre alla possibilità di gestire fino a 65.536 versioni di snapshot. Per ottimizzare ulteriormente l'efficienza di archiviazione, è consigliato espandere la RAM a 16 GB per sfruttare la deduplica inline dei dati.

(Image credit: QNAP)

Le aziende possono anche implementare strategie di disaster recovery grazie a SnapSync, che consente la sincronizzazione in tempo reale tra due NAS, garantendo un RPO pari a zero.

Attualmente, il passaggio da QTS 5.2.1 a QuTS hero h5.2.1 è disponibile solo per i modelli TS-253E e TS-453E. È fondamentale che gli utenti eseguano un backup dei dati su altre soluzioni di storage prima di effettuare la migrazione. QNAP ha reso disponibili guide dettagliate per facilitare questo processo.

La serie TS-x53E si presenta come una soluzione versatile e potente, con caratteristiche che includono HDD/SSD SATA sostituibili a caldo, slot M.2 2280 PCIe Gen 3, porte RJ45 da 2,5 GbE e uscite HDMI. Questa innovazione rappresenta un passo significativo per QNAP nel fornire strumenti avanzati per la gestione dei dati alle aziende di tutte le dimensioni.