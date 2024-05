Se utilizzate un ad-blocker, Google Chrome diventa più veloce

Le estensioni di Chrome sono un ottimo modo per migliorare la navigazione in Internet, ma alcune di esse potrebbero rallentare il browser. Il team di sviluppo di DebugBear, un servizio di ottimizzazione delle pagine web, ha analizzato 5.000 estensioni per verificare il loro impatto su Google Chrome. Secondo le loro scoperte, alcune possono causare tempi di caricamento più lunghi sui siti web, anche se dipende da come vengono elaborati i dati. Alcune sono migliori di altre.

DebugBear afferma che le estensioni che elaborano i dati "prima del rendering di una pagina avranno un impatto molto peggiore sull'esperienza dell'utente". Le VPN sembrano essere tra le peggiori in questo senso, con alcune che causano un ritardo di un intero secondo. È logico che i tempi di caricamento siano particolarmente negativi con una VPN, in quanto "instradano il traffico attraverso un server intermedio". Altre estensioni che possono causare lunghi tempi di caricamento sono Trancy AI Subtitles e Klarna Pay Later.

Anche le estensioni che eseguono il loro codice "dopo il caricamento della pagina" possono avere un impatto su Chrome, ma in misura apparentemente minore. I tempi di elaborazione possono comportare un rallentamento delle pagine web, in quanto il software mette a dura prova l'hardware, ma non sempre. L'assistente Monica AI, ad esempio, è stato scoperto aggiungere "1,3 secondi di tempo di elaborazione", ma in realtà riduce la velocità di caricamento delle pagine. Questo perché le estensioni come Monica vengono eseguite "non appena inizia il caricamento della pagina".

Le interazioni con le pagine

Anche se un'estensione non crea tempi di caricamento lenti, può causare interazioni lente con le pagine, il che significa che fare clic su un sito web potrebbe non essere veloce. Secondo quanto riferito, Avira Password Manager aggiunge un "ritardo di 160 millisecondi quando si fa clic su... contenuti casuali [titoli]". Certo, 160 millisecondi sono meno di mezzo secondo, ma non possiamo fare a meno di chiederci se i ritardi si sommano.

Supponiamo, ad esempio, di avere sette estensioni, ognuna delle quali aggiunge un ritardo di 160 millisecondi. Immaginate se tutti questi ritardi si trasformassero in un grosso calo di prestazioni. Si tratta di un intero secondo di ritardo aggiunto a una pagina web. È possibile? Onestamente non lo sappiamo, perché DebugBear non dichiara se il ritardo di questi strumenti possa o meno accumularsi.

Ciò che è vero è che la maggior parte degli ad-blocker può migliorare l'esperienza di navigazione. I siti web con tonnellate di annunci causano direttamente un rallentamento e, senza un ad-blocker, DebugBear ha rilevato che il tempo medio di elaborazione della CPU sui siti web ricchi di annunci era di 57 secondi. Con uBlock Origin installato, il tempo scende "a poco meno di 4 secondi", risparmiando energia preziosa al computer.

uBlock Origin sembra essere uno dei migliori ad-blocker da aggiungere a Chrome, insieme a Malwarebytes e Privacy Badger. AdBlock Plus è uno dei peggiori, poiché richiede molto tempo di elaborazione, oltre 40 secondi.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Cosa potete fare?

Quindi, se siete utenti frequenti di Chrome e riscontrate un rallentamento del browser con le estensioni installate, non c'è molto che possiate fare per risolvere il problema. La correzione delle estensioni spetta in ultima analisi agli sviluppatori che le hanno create. Ma ci sono un paio di cose che si possono fare per aiutare.

Innanzitutto, la cosa più semplice da fare è disinstallare lo strumento incriminato o limitarne l'attivazione solo su determinati siti. DebugBear consiglia inoltre di utilizzare lo strumento Chrome Extension Performance Lookup per trovare le migliori estensioni leggere per il browser.