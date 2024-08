Google unifica i suoi servizi in un'unica app Essentials per PC Windows

Le applicazioni di Google sono ovunque. Al di fuori dei dispositivi Apple, quasi tutti i computer, i telefoni e i tablet in circolazione eseguono di default il software dell'azienda. Ma vi siete mai chiesti se c'è un'applicazione importante o molto utile che dovreste avere? Sembra che il gigante tecnologico stia rispondendo a queste domande scottanti con la nuova Google Essentials.

Si tratta di un'applicazione che, secondo quanto riferito, semplifica la "scoperta e l'installazione" di molti servizi di prima parte del marchio su Windows. Tecnicamente Essentials esiste già, ma queste app sono rivolte più che altro a chi lavora in ufficio. Questo nuovo set è destinato agli utenti di tutti i giorni e, a giudicare dall'annuncio ufficiale, le app Essentials saranno suddivise in due categorie principali.

Il primo gruppo comprende una raccolta di scorciatoie per le piattaforme di produttività, come Google Docs, Drive e Calendar. Fornisce anche un accesso rapido a Google Foto e Messaggi, consentendo di "godersi gli album fotografici o rispondere ai messaggi" in qualsiasi momento. Gli utenti Essentials idonei riceveranno anche due mesi di prova del piano di abbonamento Basic Google One.

Il secondo gruppo è dedicato ai giochi. La piattaforma Google Play Games consente di provare migliaia di titoli e l'accesso al proprio account Play Games permette di sincronizzare i progressi di gioco su tutti i dispositivi.

Rilascio graduale

Google Essentials non verrà distribuito a tutti i computer Windows in una sola volta. Verrà invece distribuito gradualmente.

Diverse serie di laptop HP, tra cui Spectre, Envy, Omen e Pavilion, riceveranno Google Essentials per prime, mentre le linee OmniBook lo riceveranno successivamente. Sui portatili HP, Essentials si troverà all'interno del menu Start e sarà possibile utilizzare l'applicazione per passare dal telefono al portatile.

Google precisa che gli utenti possono disinstallare qualsiasi scorciatoia del servizio o "Essentials del tutto" ogni volta che lo desiderano, e che non è integrato nel computer portatile. È prevista l'estensione dell'applicazione ai computer portatili e desktop Windows nei prossimi mesi.

Non si sa quando Essentialls sarà disponibile su larga scala né quali modelli riceveranno l'aggiornamento. Abbiamo contattato Google per ottenere ulteriori informazioni e questa storia sarà aggiornata in caso di risposta.