Ecco 5 nuovi aggiornamenti di Google Chrome per velocizzare la ricerca sul web

Google ha appena annunciato cinque nuovi aggiornamenti dedicati alle funzioni predittive della barra di ricerca, alcune delle quali arriveranno entro il fine settimana. È già possibile provare la barra di ricerca migliorata su Google Chrome e sui dispositivi ChromeOS.

Il gigante di motori di ricerca ha annunciato l'aggiornamento con un post pubblicato mercoledì, promettendo che i miglioramenti renderanno "ancora più veloce" la navigazione web.

Ecco i punti salienti:

Completamento automatico più intelligente

Quando ci serve un'informazione mentre siamo a lavoro, a casa o a scuola, la tempestività è un fattore fondamentale. Stando alle dichiarazioni di Google, la barra degli indirizzi aggiornata consente al motore di ricerca di prevedere meglio ciò che state cercando anche se non digitate correttamente l'inizio dell'URL esatto.

Ad esempio, quando si digita voli, la barra omnibus della versione di Chrome per desktop suggerirà il link diretto a Google Flights o alla compagnia aerea di riferimento. Se volate spesso con Alitalia o Ryanair queste appariranno tra i suggerimenti. Al momento non sappiamo se e quando questa modifica arriverà anche sui dispositivi mobili.

Risultati dinamici

La nuova barra di ricerca di Chrome vanta una maggiore reattività, consentendo agli utenti di ricevere risultati più rapidi e visibili non appena iniziano a digitare la prima lettera della loro richiesta. Questo, unito a un nuovo layout, dovrebbe consentire un accesso più veloce e leggibile alle informazioni di cui si ha bisogno. Come nel caso precedente, l'aggiornamento riguarda solo la versione desktop del browser.

(Image credit: Google)

Correzione dei refusi

Non so dirvi quante volte mi è capitato di digitare rapidamente e di sbagliare l'url, di scambiare le vocali o di commettere qualche altro errore di distrazione. Per fortuna la nuova versione di Chrome rileva questi errori di battitura e mostra immediatamente i risultati giusti in base ai siti visitati in precedenza.

Segnalibri

Questo aggiornamento rappresenta una svolta per gli utenti che fanno molto affidamento sui segnalibri per tenere traccia delle loro pagine web preferite. Ora Chrome consente di cercare all'interno delle cartelle dei segnalibri per trovare al volo la pagina che vi serve. Se avete una vasta collezione di segnalibri o semplicemente volete accedere a una pagina specifica in modo istantaneo, piuttosto che sfogliare il segnalibri, questa funzione vi aiuterà a trovare ciò che vi serve con facilità.

Siti popolari

Vi è mai capitato di avere bisogno di una risposta ma di non sapere dove cercarla? Google ha affrontato il dilemma con il suo ultimo aggiornamento. Anche in caso non abbiate mai visitato determinati siti web, il motore di ricerca vi suggerirà i siti più popolari relativi alla vostra chiave di ricerca. Questa funzione aiuta gli utenti a trovare informazioni utili su argomenti dei quali si conosce poco o nulla attraverso l'inserimento di query in linguaggio naturale.



In generale, tutti i recenti aggiornamenti della barra di ricerca di Chrome sono mirati ad incrementare la qualità della navigazione, semplificando i processi di ricerca tramite strumenti dedicati che si basano sull'intelligenza artificiale.