Vuoi sapere chi diventerai? L'IA del MIT ti fa incontrare il tuo io del futuro

Immaginare come saremo nel futuro è un pensiero comune tra i bambini, carico di speranze e paure a volte irrealistiche. I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per rendere questa riflessione più concreta, attraverso il progetto Future You. Questo chatbot simula una versione di te stesso a 30 anni nel futuro.

Il Media Lab del MIT ha creato Future You per stimolare un'introspezione su chi si è, chi si desidera diventare e come perseguire obiettivi a lungo termine. Grazie a una tecnologia di invecchiamento digitale, è possibile vedere come si potrebbe apparire tra decenni.

"Il nostro sistema permette agli utenti di interagire con una versione virtuale del loro io futuro, che si adatta ai loro obiettivi e alle loro caratteristiche personali", spiegano i ricercatori nel loro studio su Future You. "Il personaggio 'Future You' riflette anche la personalità di un'immagine evoluta dell'utente."

Per utilizzare Future You, basta completare una configurazione iniziale, rispondendo a domande sulla vita attuale, comprese relazioni, carriera e obiettivi. Sebbene possa sembrare un processo personale, più informazioni l'IA ha su chi sei ora, migliore sarà la proiezione del tuo io futuro. Una volta completato il sondaggio, l'intelligenza artificiale crea un profilo del tuo io futuro, utilizzando una versione personalizzata del modello GPT-3.5 di OpenAI. È anche possibile caricare una foto attuale che l'IA trasformerà per farla apparire più vecchia di 30 anni.

Interagendo con questo personaggio, si scopre che possiede una memoria sintetica degli ultimi 30 anni. Può quindi raccontarti ciò che l'ha portato a diventare quella versione (proiettata) di te stesso. Questo può includere il raggiungimento degli obiettivi professionali o i sogni di vita familiare. L'IA non si limita a dichiarare che quegli obiettivi sono stati raggiunti, ma fornisce una narrazione dettagliata su come si è arrivati a quel punto. Il risultato è una rappresentazione credibile e coinvolgente del tuo io futuro.

L'intelligenza artificiale del futuro

Interagire con un doppelganger digitale proveniente dal futuro può sembrare, inizialmente, un gioco senza reale valore oltre all'intrattenimento. Tuttavia, chi ha sperimentato Future You ha scoperto di avere una nuova prospettiva sulla propria vita e una maggiore motivazione a perseguire i propri obiettivi. Anche una breve conversazione con il proprio "futuro" ha portato gli utenti a sentirsi meno ansiosi riguardo a ciò che li attende.

L'obiettivo è rendere il futuro più concreto. I ricercatori del MIT sostengono che, sebbene questa simulazione non possa prevedere il reale avvenire di una persona, aiuta a ridurre la distanza psicologica rispetto al proprio io futuro, incoraggiando decisioni più consapevoli. In questo modo, gli utenti iniziano a comprendere come le loro scelte influenzeranno chi diventeranno.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Future You è ancora in fase sperimentale, ma i risultati sono incoraggianti. Rendere il futuro tangibile attraverso repliche digitali di noi stessi non è l'applicazione più scontata che sfrutta l'intelligenza artificiale.