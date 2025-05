L'IA resuscita Agatha Christie: ora "insegna" a scrivere gialli con un corso online

BBC Maestro ha riportato Agatha Christie "in vita" per una nuova masterclass sulla scrittura dei gialli, intitolata semplicemente “Agatha Christie: Writing”. La lezione, disponibile sulla piattaforma di corsi online, è unica nel suo genere: a differenza degli altri insegnanti, la scrittrice è scomparsa quasi cinquant’anni fa.

Per rendere possibile questo ritorno, è stata creata una performance digitale combinando registrazioni, lettere e interviste originali di Christie, unite alla recitazione dell’attrice Vivien Keene, che ha studiato nei minimi dettagli i rari filmati esistenti dell’autrice per replicarne movenze e postura. Su questa base, specialisti degli effetti visivi hanno applicato una ricostruzione del volto tramite IA, creando una versione ringiovanita e adatta alla videocamera.

Il risultato è simile a una rievocazione storica di alta qualità, più che a un tradizionale deepfake. Particolarmente notevole è il lavoro sul comparto audio: grazie alla tecnologia di Respeecher, è stata clonata digitalmente la voce originale di Agatha Christie, non mescolando parole preesistenti, ma riproducendo il modo in cui parlava, con frasi coerenti con i contenuti del corso.

L’operazione rappresenta un esempio di come l’intelligenza artificiale possa essere usata per creare esperienze culturali immersive e inedite, pur sollevando interrogativi etici sull’uso postumo dell’identità delle celebrità.

AI Agatha

Nonostante l’uso dell’intelligenza artificiale e del deepfake, i video della masterclass “Agatha Christie: Writing” non sono stati concepiti come trovate pubblicitarie, ma piuttosto come un omaggio teatrale arricchito da effetti digitali. È lo stesso approccio descritto dalla produzione e dall'attrice Vivien Keene, che presenta il corso come una rappresentazione scenica di alto livello con il supporto dell’IA.

Il progetto cerca di evitare le polemiche sollevate da altri esempi simili, come l’impiego della voce clonata di Anthony Bourdain in un documentario postumo o quella di Gabby Petito in un’inchiesta sulla sua morte. A differenza di questi casi, la masterclass ha ottenuto il consenso esplicito della famiglia di Agatha Christie. Il nipote dell’autrice, James Prichard – attuale esecutore testamentario – ha autorizzato l’uso dell’immagine e della voce a condizione che ogni parola pronunciata dalla replica digitale fosse tratta esclusivamente da testi, lettere e appunti reali di Christie. Non è stato consentito attribuirle opinioni inedite o scritte da altri.

BBC Maestro ha rispettato queste condizioni, utilizzando solo frasi autentiche della scrittrice, elaborate vocalmente da Respeecher, azienda specializzata nella clonazione vocale tramite IA. Questa pratica ricorda altri accordi simili: James Earl Jones ha autorizzato Disney all’utilizzo postumo della sua voce per Darth Vader, e ElevenLabs ha firmato intese con gli eredi di attori come James Dean, Burt Reynolds, Judy Garland e Laurence Olivier per impiegarne le voci nell’app Reader.

Il corso comprende 11 moduli video e 12 esercizi di scrittura. È stato realizzato da oltre 100 professionisti, un numero insolito per una produzione di questo tipo, ma ritenuto necessario da BBC Maestro per valorizzare l’eredità della scrittrice più venduta della storia. Resta da vedere se l’operazione avrà successo e se in futuro saranno realizzati corsi simili con le repliche digitali di altri autori.