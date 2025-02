Google aggiorna Gemini Live con migliori conversazioni e riconoscimento degli accenti

Se usi Gemini, oggi dovresti aver ricevuto un'email da Google che annuncia un aggiornamento per Gemini Live, pensato per rendere le conversazioni ancora più fluide e coinvolgenti.

L'aggiornamento riguarda Gemini Live, la modalità conversazionale accessibile dallo smartphone, e introduce un nuovo modello AI, il cui nome non è stato ancora rivelato. Secondo Google, questa tecnologia migliora la comprensione di più lingue, dialetti e accenti all'interno di una stessa conversazione e offre un supporto più efficace per le traduzioni.

Oltre ai miglioramenti di febbraio, Google ha anticipato alcune novità in arrivo per Gemini Live nei prossimi mesi. Tra queste, l'integrazione della condivisione dello schermo e delle funzionalità di streaming video in tempo reale.

Questi aggiornamenti suggeriscono che Gemini Live si sta evolvendo verso un'esperienza multimodale su tutti i dispositivi, con la capacità di interpretare ciò che viene mostrato sullo schermo e rispondere di conseguenza. Al momento, questa funzione è disponibile solo sui Pixel 9, che offrono la possibilità di "parlare in diretta" su ciò che è visualizzato. Attualmente, con la versione standard di Gemini, è possibile caricare una foto e chiedere informazioni o estrarre testo, ma questa funzione non è ancora utilizzabile in Live mode, a meno di possedere un Pixel 9.

Aggiornamento sulla privacy

Oltre a questa nuova funzionalità, Google ha rilasciato un aggiornamento sulla privacy, specificando che "nell'ambito di questa esperienza migliorata, l'audio, il video e le condivisioni dello schermo vengono archiviati nella tua attività delle app Gemini (se attiva). I dati vengono eliminati in base al periodo di auto-eliminazione impostato nelle preferenze, e puoi gestire o cancellare la tua attività nelle app Gemini in qualsiasi momento."

Per accedere alla tua attività nelle app Gemini su dispositivo mobile, apri l'app, tocca l'immagine del profilo e poi seleziona "Attività delle app Gemini". Se stai usando un browser web, vai su gemini.google.com, apri il menu e clicca su "Attività".

Definire una conversazione più dinamica è piuttosto soggettivo, quindi ho provato il nuovo aggiornamento di Gemini Live per vedere se notavo differenze rispetto alle interazioni precedenti. La conversazione è stata fluida, ma difficile da distinguere rispetto a quelle passate. Gemini sembrava entusiasta e pronto a rispondere, ma questo non è certo una novità.

Ho poi voluto testare le capacità di traduzione. Ho chiesto a Gemini Live di tradurre alcune parole dallo spagnolo all’inglese, ma spesso mi ha risposto che il termine pronunciato era il nome di una città in California o Michigan, invece di fornirmi la traduzione corretta. Tuttavia, potrebbe essere stato un problema di pronuncia da parte mia piuttosto che una limitazione effettiva dell’AI. Va detto che, dopo qualche tentativo, sono riuscito a ottenere alcune traduzioni corrette.

In definitiva, non è stato facile individuare esattamente cosa sia cambiato con questo aggiornamento. Quando ho chiesto a Gemini Live quando fosse stato aggiornato l’ultima volta, mi ha risposto febbraio 2025, quindi presumo che le nuove funzionalità siano effettivamente state integrate.

Se anche tu hai provato Gemini Live, fammi sapere nei commenti se le conversazioni ti sembrano più vivaci rispetto al passato.

Attualmente, Gemini Live è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti Android e accessibile anche su iPhone tramite l’app Gemini, ma solo per chi ha un abbonamento a Gemini Advanced.