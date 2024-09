Duolingo presenta Lily: la tua nuova compagna di conversazione IA per imparare le lingue

La pratica con un madrelingua è da tempo considerata il modo migliore per imparare una lingua, ma Duolingo pensa che i suoi personaggi AI possano aiutarvi allo stesso modo. L'applicazione per l'apprendimento delle lingue ha presentato due nuove funzioni di intelligenza artificiale alla conferenza annuale Duocon, Video Call e Adventures, entrambe volte a migliorare le competenze linguistiche grazie all'intelligenza artificiale.

La Video Call, come suggerisce il nome, è una videochiamata con un personaggio AI che parla la lingua che si sta cercando di imparare. La funzione utilizza il personaggio Lily di Duolingo, un personaggio un po' tetro ma intelligente, che chiacchiera con voi utilizzando l'intelligenza artificiale per capire e rispondere a ciò che dite in modo realistico. Questo include ciò che dice e la voce che pronuncia le parole, che imita abbastanza bene un essere umano per quanto riguarda il tono e la cadenza, con pause di "riflessione" incorporate nel dialogo.

Non si tratta di una conversazione unica per tutti. Lily adatta la sua risposta in base al livello di apprendimento della lingua, correggendo delicatamente gli errori e incoraggiando l'utente a continuare a provare. Attualmente Lily parla solo inglese, spagnolo e francese, anche se l'azienda prevede di aggiungerne presto altre. Inoltre, la funzione è disponibile solo per gli abbonati a Duolingo Max.

Avventure con Lily e Oscar

Con Duolingo's Adventures si può fare molto di più che conversare con Lily. Il gioco di simulazione vi pone in diversi scenari del mondo reale in cui dovete comunicare con Lily o con la mascotte di Duolingo Oscar per completare compiti e risolvere problemi a scuola, al negozio e altrove, esplorando man mano.

L'idea è quella di imparare a parlare in contesti utili e di costruire il vocabolario man mano che si procede. I personaggi dell'intelligenza artificiale correggono eventuali errori modificando ciò che dicono per aiutare l'utente a capire meglio, in modo simile a come una persona reale (molto paziente) cercherebbe di aiutare un visitatore che non parla la lingua. La funzione Avventure è disponibile solo per gli anglofoni che imparano il francese e gli spagnoli che imparano l'inglese. Tuttavia, le Avventure non sono limitate agli abbonati Max e saranno accessibili sull'app Duolingo.

Video Call e Adventures proseguono l'investimento di Duolingo nell'intelligenza artificiale per la sua app. L'anno scorso, l'azienda ha stretto una partnership con OpenAI per offrire agli abbonati Max spiegazioni dettagliate sulle risposte sbagliate ai quiz grazie alla funzione Explain My Answer e la possibilità di esercitarsi in conversazioni con chatbot di IA generativa nella funzione Roleplay. Con la diffusione degli strumenti di traduzione e didattici AI potrebbe essere la chiave per Duolingo per rimanere rilevante e popolare, soprattutto su scala globale dove gli strumenti AI potrebbero non essere così accessibili.

Luis von Ahn, cofondatore e CEO di Duolingo, ha dichiarato: "La nostra missione è sviluppare la migliore istruzione al mondo e renderla universalmente disponibile. Crediamo che il modo migliore per farlo sia spingere continuamente i confini della tecnologia". Poi ha continuato: "Con le nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale, come le videochiamate e le avventure, stiamo creando nuovi modi coinvolgenti per praticare le lingue e acquisire sicurezza".