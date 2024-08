Clipchamp di Microsoft rivoluziona i video: AI per audio perfetto e sfondo pulito

Microsoft ha aggiornato l'editor video Clipchamp con due nuove funzioni. Gli utenti possono ora utilizzare l'intelligenza artificiale per silenziare i suoni indesiderati e rimuovere e sostituire in modo pulito le immagini di sfondo. I nuovi strumenti sono accessibili agli Insider di Microsoft 365, ma potrebbero essere estesi ad altri utenti, in quanto il gigante tecnologico cerca di incorporare l'intelligenza artificiale nelle sue piattaforme multimediali.

Non si tratta di funzioni insignificanti per l'editor video medio. Il rumore indesiderato è endemico nella produzione video ed è spesso citato come un problema per gli editor. Grazie all'intelligenza artificiale, la funzione di soppressione del rumore di Clipchamp è in grado di filtrare il rumore di fondo preservando l'audio importante in primo piano. L'intelligenza artificiale è in grado di distinguere il parlato o la musica pertinente al video e di tagliare qualsiasi altro suono. Gli utenti possono attivare la funzione attraverso le impostazioni audio di Clipchamp e l'IA lavorerà per rimuovere l'audio problematico in tempo reale. In questo modo, anche se non si ha accesso a studi o apparecchiature di registrazione professionali, il video può suonare come se lo fosse.

La rimozione degli sfondi dell'intelligenza artificiale

L'altra nuova funzione di Clipchamp è lo strumento di rimozione dello sfondo dell'immagine. Grazie allo strumento AI, gli utenti possono gestire gli sfondi ingombranti che potrebbero distogliere l'attenzione dal punto focale del video. L'intelligenza artificiale è progettata per sollevare e rimuovere senza problemi uno sfondo senza confondere l'aspetto generale della scena. Gli utenti di Clipchamp possono fare clic con il tasto destro del mouse su qualsiasi immagine all'interno della timeline del video e poi cliccare su "Rimuovi sfondo". Una volta rimosso, è possibile creare lo sfondo come si desidera, inserendo una nuova immagine o persino un altro video dietro il soggetto.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale direttamente in software come Clipchamp aiuta Microsoft a rendere l'IA più accessibile agli utenti di molti dei suoi prodotti. Man mano che l'intelligenza artificiale continua a espandere la sua presenza nella creazione di video, è probabile che questo diventi sempre più comune. Ad esempio, Adobe e la sua Firefly AI per i video sono già in grado di eseguire tutti i tipi di trucchi di editing video, persino di inventare nuove riprese se necessario. Esistono anche programmi come Veed che possono scegliere le migliori riprese per voi. Lo stesso vale per piattaforme più pubbliche come YouTube e il suo atteso generatore di musica AI e il nuovo strumento di brainstorming.

Microsoft non si ferma qui nei suoi piani di video AI. Sta già lavorando a funzionalità più avanzate, tra cui assistenti AI per la collaborazione continua, rilevamento automatico delle scene e riassunto dei video per accompagnare il montaggio.