Apri la bocca, arriva il dentista robot con AI

Un dentista robot sembra l'ideale per un cartone animato in stileJetsons , ma potrebbe essere la vostra realtà prima di quanto pensiate. Lo sviluppatore di tecnologia dentale AI Perceptive ha rivelato che uno dei suoi robot alimentati dall'AI ha completato una procedura dentale su un essere umano senza supervisione.

Il sistema di odontoiatria robotica di Perceptive combina l'imaging 3D alimentato dall'intelligenza artificiale con un braccio robotico specializzato per le procedure odontoiatriche di restauro. Perceptive ha creato il sistema nel corso di diversi anni per eguagliare e persino superare la velocità e la precisione dei dentisti umani, con l'obiettivo di ridurre il tempo trascorso seduti alla poltrona.

L'intelligenza artificiale di Perceptive è in grado di misurare e analizzare le informazioni relative a un paziente per aiutare a diagnosticare i problemi e a proporre un trattamento. Lo scanner intraorale portatile di Perceptive crea immagini 3D dei denti e della bocca del paziente e può persino guardare sotto la superficie di un dente. Gli algoritmi di intelligenza artificiale di Perceptive analizzano i dati per creare un piano di trattamento che il braccio robotico può completare. Per il momento, le procedure automatizzate che il robot è in grado di gestire sono incentrate su trattamenti dentali restaurativi come le corone. L'azienda sostiene che l'intero processo può essere completato in soli 15 minuti. In confronto, l'inserimento manuale di una corona richiede di solito almeno due sessioni di un'ora.

"Siamo entusiasti di aver completato con successo la prima procedura odontoiatrica robotica completamente automatizzata al mondo", ha spiegato l'amministratore delegato di Perceptive, il dottor Chris Ciriello, in una dichiarazionea . "Questa innovazione medica migliora la precisione e l'efficienza delle procedure odontoiatriche e democratizza l'accesso a cure odontoiatriche migliori, per migliorare l'esperienza del paziente e i risultati clinici. Non vediamo l'ora di far progredire il nostro sistema e di essere i pionieri di soluzioni scalabili e completamente automatizzate per l'assistenza sanitaria ai pazienti".

Fata dei denti AI?

Le implicazioni dell'odontoiatria alimentata dall'intelligenza artificiale sono potenzialmente enormi. Automatizzare i processi diagnostici e di trattamento e completare le procedure a quella velocità significa non solo migliorare l'esperienza dei pazienti, ma anche dare la possibilità a un numero di persone molto più elevato di prendersi cura delle proprie esigenze odontoiatriche rispetto a quanto sarebbe possibile fare ora.

All'inizio il pubblico sarà diffidente. Tuttavia, se la combinazione di IA e robot dovesse rivelarsi un successo costante, potrebbe diventare ancora più comune di altre procedure mediche assistite da computer, come i laser programmati dai computer per eseguire alcuni interventi agli occhi. In effetti, l'uso dell'intelligenza artificiale e della robotica ridurrà probabilmente al minimo il potenziale di errore umano, un problema comune nelle procedure dentistiche manuali.

La precisione del braccio robotico, guidato dal piano di trattamento guidato dall'intelligenza artificiale, assicura che le procedure siano eseguite con un livello di accuratezza difficilmente raggiungibile dalle sole mani umane. Avere un robot ben funzionante è un vantaggio anche per la professione odontoiatrica. Il robot AI potrebbe gestire molte delle procedure di routine che richiedono ancora molto impegno da parte dell'uomo. In questo modo il dentista umano avrebbe più tempo ed energia per concentrarsi sui casi più complessi e difficili che l'IA non potrebbe affrontare.

L'adozione diffusa non sarà però rapida. I costi dell'attrezzatura e della formazione, per non parlare degli ostacoli normativi, probabilmente ostacoleranno il passaggio a un dentista robot. Detto questo, il successo di una procedura odontoiatrica completamente automatizzata è una chiara indicazione della direzione in cui si sta muovendo il settore. Con la continua evoluzione dell'IA e della robotica, è probabile che assisteremo a ulteriori progressi nell'automazione delle cure dentistiche.