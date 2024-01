Osservare le stelle diventa un gioco da ragazzi con i telescopi smart Unistellar

I telescopi intelligenti sono diventati un oggetto di tendenza nel mondo dell'osservazione delle stelle e probabilmente rappresentano il futuro dell'astrofotografia. Di recente, il noto produttore di telescopi Unistellar ha consolidato la sua posizione in questo campo con i lancio dei suoi Odyssey e Odyssey Pro, visti per la prima volta al CES 2024.

Questi due telescopi smart molto simili al telescopio intelligente Celestron, anch'esso annunciato al CES, e hanno una particolarità che li distingue dagli altri telescopi: possono essere controllati a distanza tramite un'applicazione Unistellar estremamente facile da usare.

Questa applicazione consente di osservare i corpi celesti stando comodamente seduti sul divano, trasmettendo le immagini acquisite dal telescopio su un supporto a vostra scelta (TV, monitor del PC o schermo dedicato). Utilizzando la "tecnologia di rilevamento autonomo del campo" del telescopio, che Odyssey chiama anche "cercatore di stelle intelligente", potete indicare al telescopio quale parte del cielo volete osservare direttamente tramite app e attendere i risultati.

I produttori affermano che i nuovi telescopi intelligenti dotati di GPS possono "puntare e seguire autonomamente qualsiasi oggetto celeste desiderato dal momento in cui vengono accesi, in modo da poter ammirare lo spazio esterno in un paio di minuti".

In breve, con questi telescopi l'osservazione delle stelle diventa facile anche per chi non ha alcuna esperienza.

La tecnologia Unistellar incontra le ottiche Nikon

Unistellar è un nome familiare nel mondo dell'astrofotografia: ha lanciato l'Unistellar eQuinox 2 al CES dello scorso anno e produce anche il potente eVscope 2. I modelli di quest'anno sono molto più piccoli e leggeri e si rivolgono a un pubblico più ampio, grazie anche a quella che Unistellar chiama "Multi-Depth Technology", che consente di passare istantaneamente dalla visione dei pianeti vicini a quella di galassie e nebulose lontane.

È possibile scegliere facilmente cosa guardare tramite l'app Unistellar per iOS e Android, ottenendo inoltre informazioni utili su ciascuno degli oltre 5000 pianeti e nebulose presenti nel database dell'app per i neofiti.

Nikon ha messo a disposizione la sua esperienza nella produzione di lenti per questi nuovi telescopi intelligenti, progettando le ottiche autofocus ad alta precisione utilizzate in entrambi i modelli e l'oculare elettronico integrato solo nel modello Pro, ideale per coloro che preferiscono toccare con mano il proprio telescopio. Dal punto di vista tecnico, entrambi i modelli hanno un campo visivo di 34 x 45 arcomin, un diametro dello specchio di 85 mm e una lunghezza focale di 320 mm. Potete trovare maggiori informazioni sul sito Unistellar.

Con un peso di 4 kg, Odyssey e Odyssey Pro sono molto più leggeri delle precedenti proposte di Unistellar nella gamma Expert e vengono forniti con un robusto treppiede, anche se la durata della batteria di cinque ore non è un gran chè. Entrambi i modelli sono disponibili sul sito web di Unistellar o presso i rivenditori autorizzati: l'Odyssey costa 2.499 dollari, mentre il più costoso Odyssey Pro costa 3.999 dollari. Pur trattandosi di un prezzo abbastanza alto, se si pensa agli scenari che un telescopio del genere può aprire a un amatore che vuole iniziare a osservare il cielo notturno la cifra richiesta sembra tutto sommato coerente.