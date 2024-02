Fujifilm X100VI sta andando a ruba: diventerà introvabile come la X100V?

La Fujifilm X100VI è stata presentata da pochi giorni ma ha già riscosso un successo non indifferente. Essendo l'erede della popolarissima X100V, la popolarità della nuova fotocamera compatta di Fujifilm era abbastanza scontato.

Del resto non ci aspettavamo un impatto simile. Basti pensare che i preordini su Amazon UK sono andati sold out in poche ore, anche se al momento ci sono molti venditori di terze parti che hanno ancora una buona disponibilità. Al momento in Italia si trova facilmente, ma il successo ottenuto sulle principali piattaforme e-commerce fa presagire che potrebbe fare la fine del modello precedente, divenuto quasi introvabile a pochi mesi dal lancio.

Per ora i prezzi sono ancora in linea con quelli indicati dal produttore ed è possibile trovarla a 1.849€ presso noti retailer che operano sul territorio italiano, quindi siete ancora in tempo se volete accaparrarvene una. Ci teniamo a sottolineare questo aspetto per ricordare quanto accaduto con il modello precedente che, dopo essere diventato famoso tu TikTok, è lievitato di prezzo fino a superare la cifra indicata dal produttore al momento del lancio.

Vale la pena di prenderla subito?

X100VI - Nuove funzioni - Sensore APSC da 40 MP

- Stabilizzazione interna al corpo

- Autofocus migliorato

Iniziamo dicendo che, a nostro avviso, ci siano ottime alternative in questa fascia di prezzo visto che la cifra richiesta da Fujifilm è sufficiente per acquistare delle ottime full-frame dello scorso anno. Tuttavia, per chi ha apprezzato la X100V ci sono una serie di buoni motivi per acquistare una X100VI, soprattutto adesso che si trova a prezzo di listino.

Proprio in questi giorni abbiamo avuto modo di provare la X100VI e stiamo preparando la recensione. Per ora possiamo dire che è una fotocamera compatta eccezionale, decisamente migliore del modello precedente.

Sebbene Fuji non abbia stravolto la formula vincente che ha portato al successo la X100V, il nuovo modello dispone delle più recenti tecnologie di Fujifilm già viste sull'ottima ammiraglia X-T5. Tra le novità più interessanti troviamo un ottimo sensore da 40MP, un autofocus migliorato e, per la prima volta in una fotocamera della serie X, la stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo.

A nostro avviso, trattandosi di una compatta, il solo IBIS rappresenta un fattore determinante per chi vuole passare al nuovo modello.

In generale, i suoi principali punti di forza rimangono invariati rispetto alla precedente iterazione. I controlli fisici, il mirino ibrido e l'obiettivo fisso da 23 mm f/2 sono racchiusi in uno splendido design che richiama le classiche telemetrie. Tutte le famose preimpostazioni per la simulazione della pellicola Fujifilm sono presenti anche per gli eccellenti JPEG direttamente dalla fotocamera.

Per questo, se avete amato la X100V e riuscite a venderla senza regalarla (siamo convinti sia facile da piazzare sull'usato vista la sua ricercatezza), potete portarvi a casa una fotocamera che riprende il meglio del precedente modello offrendo degli aggiornamenti davvero interessanti.

Ha senso preordinarla? Se siete indecisi (ed è legittimo) potete tranquillamente aspettare e valutare con calma, ma non sorprendetevi se tra qualche mese la X100VI diventerà difficile da reperire come accaduto con il modello precedente e dovrete spendere più di quanto indicato sul listino per accaparrarvene una.