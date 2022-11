Una bella Xbox sotto l'albero? Certo, ma con lo sconto è meglio!

Xbox Series S da 299,99€ a 249,00€ (Si apre in una nuova scheda)



Xbox Series S è caratterizzata da un form factor compatto e un design molto minimale, che consentono di riporla facilmente in qualsiasi spazio e di adattarla all'estetica di qualsiasi stanza. La console punta tutto al digitale, non essendo dotata di alcun lettore ottico, sfruttando l'ampio catalogo offerto dal Game Pass di Microsoft.

Series S offre inoltre alcune delle più recenti tecnologie di archiviazione per gli SSD, come Xbox Velocity Architecture, che consente caricamenti istantanei dei giochi e dei livelli. Chi è appassionato di retrogaming potrà inoltre giocare a tutti i titoli più vecchi grazie alla retrocompatibilità, con cui è possibile far girare anche i giochi dell'Xbox di prima generazione.

La confezione include, oltre la console, un controller wireless e un cavo HDMI ad alta velocità.