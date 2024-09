I nuovi auricolari Bose arrivano giusto in tempo per sfidare gli Airpods 4

Prima che gli AirPods 4 di Apple arrivino sugli scaffali venerdì 20 settembre 2024, Bose presenta un nuovo paio di auricolari con un prezzo identico a 179 euro circa. A differenza degli AirPods 4 con cancellazione del rumore, i nuovi auricolari QuietComfort Earbuds di Bose sono dotati di una punta che sigilla le orecchie e abbinano questa caratteristica a una lunga autonomia e a una forte cancellazione attiva del rumore.

Prima, però, una breve lezione di storia. Sebbene questi auricolari abbiano il nome Bose QuietComfort Earbuds, non sono una nuova generazione di QuietComfort Earbuds Ultra o un aggiornamento della nostra scelta per il miglior ANC, il QCE2, che purtroppo non è più venduto ufficialmente dal marchio. Questi nuovi auricolari QuietComfort hanno un prezzo di fascia media e sono probabilmente il successore spirituale degli auricolari sportivi degli anni passati.

Inoltre, sono il punto d'ingresso della linea di auricolari Bose con i modelli Ultra Open Earbuds da 299 euro circa o QuietComfort Ultra Earbuds da 299 euro circa. Queste nuove cuffie saranno molto simili a queste ultime appena citate, con un aspetto leggermente sovradimensionato e un design che incorpora i padiglioni auricolari. Se gli auricolari QuietComfort Earbuds di fascia media di Bose vi hanno già convinto, sono già ordinabili, ma ora vi illustriamo le novità.

(Image credit: Bose)

Pur avendo un prezzo in linea con gli AirPods 4 di Apple, gli auricolari QuietComfort di Bose adottano un approccio completamente diverso. A partire dal design, Bose sceglie un look leggermente sovradimensionato che sporge dall'orecchio e permette di mostrare con orgoglio il colore scelto. È possibile scegliere tra nero, bianco fumo e lilla freddo. Dotati di inserti in silicone e di una fascia di stabilità, gli auricolari QuietComfort non sono decisamente open-ear e mirano a una tenuta totale del canale uditivo.

Questo dovrebbe favorire la cancellazione attiva del rumore, riducendo i suoni ambientali al silenzio ed evitando perdite audio. Nella confezione è possibile scegliere tra diverse misure di puntali e bande. Se vi piace ascoltare la musica mentre vi allenate o camminate sotto la pioggia, sappiate che queste cuffie soddisfano il grado di resistenza all'acqua e al sudore IPX4.

L'esperienza audio è affidata a una configurazione personalizzata di Bose, descritta come in grado di offrire un'esperienza di alta qualità che può essere personalizzata all'interno dell'app Bose QC Earbuds per Android e iOS. È possibile scegliere tra 5 preimpostazioni di equalizzazione o crearne una propria.

Ogni auricolare è dotato di tre microfoni per il rilevamento della voce e la cancellazione attiva del rumore. In quest'ultimo caso, il processore integrato e l'algoritmo Bose annullano il rumore intorno a voi e vi lasciano in silenzio. Abbiamo grandi speranze per quanto riguarda le prestazioni, soprattutto alla luce dei test effettuati sugli auricolari Bose precedenti. È anche possibile emettere alcuni suoni ambientali in modalità "Aware", simile alla modalità Transparency di Apple sugli AirPods.

Gli auricolari QuietComfort di Bose supportano l'accoppiamento multipoint, che manca ancora alle QuietComfort Ultra. Vantano il Bluetooth 5.3, che dovrebbe garantire una forte connettività. C'è anche una nuova funzione che permette agli auricolari di fungere da otturatore remoto per scattare selfie, e Bose ha il suo assistente vocale a cui si può accedere dicendo "Ehi cuffie".

La durata della batteria è piuttosto elevata. Bose promette 8,5 ore di riproduzione con una carica completa e la custodia fornisce 2,5 ricariche complete per 29,75 ore di ascolto totale. Si tratta di un valore vicino a quello degli Apple AirPods 4 , che dichiarano un'autonomia di 30 ore di riproduzione totale, ma gli auricolari Apple durano solo cinque ore prima di dover essere ricaricati (il che, diciamolo, non è poi così tanto con i soldi di oggi). La custodia di Bose può essere ricaricata tramite USB-C o un tappetino di ricarica wireless.

(Image credit: Bose)

Complessivamente, le caratteristiche sono quelle di un paio di auricolari eccellenti a un prezzo conveniente. È inoltre chiaro che, mentre Bose offre un paio di auricolari aperti, il marchio sta tornando alle origini con un paio di auricolari più accessibili, progettati per offrire una forte cancellazione del rumore in un design dotato di appositi padiglioni auricolari.

Bose sta già raccogliendo gli ordini per i nuovi QuietComfort Earbuds e, secondo il negozio online dell'azienda, dovrebbero essere consegnati in tutti e tre i colori già il 23 settembre. Quindi, se siete convinti, potete effettuare l'ordine fin da ora.

Ma Bose non ha svelato solo questo. Oltre agli auricolari QuietComfort Earbuds, Bose ha presentato la nuova Smart Soundbar, che mantiene l'aspetto e le funzioni della Smart Soundbar 600, ma aggiunge una modalità di dialogo A.I. per regolare il tono e l'equalizzazione in tempo reale.