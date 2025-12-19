L'AD Microsoft AI ammette che Gemini "può fare cose che Copilot non può fare"

L'amministratore delegato di Microsoft AI, Mustafa Suleyman, ha ammesso che Gemini 3 può superare Copilot in determinati ambiti

Suleyman ha indicato le ambizioni a lungo termine per Copilot

Il suo obiettivo è che le persone considerino Copilot come un assistente personale onnipresente

Il CEO di Microsoft AI, Mustafa Suleyman, ha compiuto un gesto quasi inaudito nell'attuale competizione tra modelli di intelligenza artificiale, ammettendo che un modello rivale è più capace.

"[Gemini 3] può fare cose che Copilot non può fare", ha dichiarato Suleyman in un'intervista a Bloomberg. Si è affrettato ad aggiungere che "anche Copilot ha funzioni che Gemini non possiede", ma si è trattato di un riconoscimento significativo da parte di un leader dell'IA sul fatto che altri modelli possano essere in vantaggio, almeno sotto certi aspetti.

Gemini 3 è stato presentato da Google come il suo modello multimodale più potente fino ad oggi. Suleyman è apparso sereno nel concedere a Gemini 3 il dovuto rispetto, pur spostando rapidamente l'attenzione su Copilot come strumento più concreto e adatto all'uso quotidiano, grazie anche alla sua "vista digitale".

"Copilot è davvero incredibile per la visione. Può vedere tutto ciò che vedi tu e parlarti in tempo reale", ha spiegato Suleyman. "Puoi condividere lo schermo con Copilot su mobile o desktop, discuterne e ricevere feedback". Ha citato questo aspetto come prova del fatto che Copilot punti più sull'utilità che sull'apparenza.

"Stiamo davvero cercando di immaginare l'esperienza quotidiana di avere al proprio fianco questo assistente intelligente, capace di aiutarti a sbloccarti ogni volta che ti trovi in difficoltà".

Questa visione non è ipotetica. Microsoft sta integrando in modo aggressivo Copilot in tutti i suoi prodotti, da Windows 11 a Outlook, da Excel a Microsoft Edge, che ora offre una modalità Copilot con assistenza IA integrata nel browser.

Suleyman ha descritto l'obiettivo dell'azienda come "superintelligenza umanista", intendendo un'IA che aiuti l'utente ma non agisca in totale autonomia. Microsoft "abbandonerebbe" qualsiasi IA che mostrasse segni di comportamento imprevedibile, ha aggiunto. "Non continueremo a sviluppare un sistema che abbia il potenziale di sfuggirci di mano".

Il futuro di Copilot

Gemini 3 di Google non sta cercando di competere sull'assistenza interattiva. Sta cercando di essere l'assistente più intelligente e capace in circolazione. Mira a essere il migliore nel comprendere ciò che dicono le persone, combinando dati diversi e producendo risultati creativi. E come ha detto Suleyman, ciò significa che Gemini 3 può operare in modi in cui Copilot non può.

Suleyman e Microsoft vogliono che Copilot sia più concreto. Ma questo tipo di chiarezza nel confronto diretto potrebbe essere un regalo per i consumatori. Dopo anni di annunci astratti sull'IA, sta diventando più facile capire come i diversi modelli eccellano in aree differenti. Suleyman potrebbe immaginare un mondo in cui sia Copilot che Gemini abbiano successo in modi diversi, rispondendo alle differenti esigenze degli utenti.