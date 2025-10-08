AI shopping: assistenti intelligenti trasformano il retail natalizio

• Adobe prevede un aumento del 520% del traffico guidato dall'AI sui siti retail durante le festività natalizie 2025.• I consumatori stanno utilizzando chatbot per raccomandazioni sui regali e ricerca di offerte.• Oltre un terzo dei consumatori statunitensi ha già utilizzato strumenti AI per acquistare online.

I vostri acquisti natalizi di quest'anno probabilmente riceveranno molto aiuto dall'intelligenza artificiale, secondo un nuovo rapporto di Adobe. Le previsioni per l'e-commerce natalizio di quest'anno predicono un incredibile aumento del 520% del traffico guidato dall'AI sui siti web retail statunitensi.

La presenza dell'AI negli acquisti natalizi è aumentata del 1.300% lo scorso anno, ma i dieci giorni che precedono il Thanksgiving vedranno l'aiuto dell'AI nel retail raggiungere nuove vette. La previsione si basa su oltre 1 trilione di visite ai siti. I 253,4 miliardi di dollari previsti spesi online tra il 1° novembre e il 31 dicembre rappresenterebbero comunque un aumento del 5,3% rispetto all'anno scorso, ma il ruolo dell'AI e la sua adozione per lo shopping è notevole. Il "traffico AI" a cui si riferisce Adobe non significa necessariamente che un robot vi stia comprando i calzini. Invece, traccia quando le persone arrivano sui siti di e-commerce tramite una raccomandazione o un link generato da un'interfaccia AI. Potrebbe essere un chatbot. Potrebbe essere una barra laterale del browser alimentata da AI. Potrebbe essere uno strumento di suggerimenti automatici in un marketplace online. Quello che conta è il ruolo che l'AI ora svolge.

(Image credit: Adobe)

Aiuta il fatto che più di un terzo delle persone che hanno risposto al sondaggio di Adobe su 5.000 consumatori statunitensi abbiano già utilizzato l'AI per lo shopping online. La maggioranza del 53% ha citato l'AI come strumento di ricerca, con il 40% che afferma di utilizzare l'AI per raccomandazioni di prodotti, mentre il 36% dice che l'AI li aiuta a trovare offerte, e il 30% ha riferito di utilizzare l'AI per ispirazione sui regali.

Diciamo che stiate cercando di trovare un regalo per vostro nipote che si sta avvicinando alla fotografia e volete acquistare le migliori fotocamere. Un paio di anni fa, avreste potuto aprire un mucchio di schede e guardare alcuni video e recensioni. Forse un anno fa, avreste utilizzato un'estensione del browser per confrontare i prezzi. Quest'anno, la mossa sarebbe semplicemente chiedere a ChatGPT o Gemini: "Quale è una buona fotocamera DSLR per principianti sotto i 700 dollari con funzioni video?" Otterreste una lista ristretta con pro e contro, i prezzi più recenti e le offerte, e link a video e altri dettagli. Un paio di clic e il viaggio di shopping è finito.

E-commerce e intelligenza artificiale

Le persone sembrano essere soddisfatte degli assistenti AI per lo shopping. Adobe ha notato che i consumatori che arrivano tramite fonti AI tendono a rimanere e navigare su più pagine. Mentre gli acquisti effettivi da referral AI lo scorso anno erano bassi, hanno iniziato a crescere. E mentre i social media rimangono una fonte importante dell'interesse delle persone per un prodotto, anche l'AI sta aiutando in questo senso. I consumatori possono incollare uno screenshot o un link in uno strumento AI e dire "Trova questo nella taglia media" o "Mostrami stili simili sotto gli 80 dollari", e ottenere link utili.

Con ChatGPT che inizia ad offrire app, sembra inevitabile che lo shopping retail non sarà parte del catalogo. Dove i brand una volta lottavano per le classifiche di ricerca o lo spazio sugli scaffali, il prossimo campo di battaglia potrebbe essere la rilevanza da un chatbot LLM. Quali prodotti raccomanda l'AI, e come li classifica, potrebbe determinare il successo o il fallimento delle vendite.

