Test du Motorola Moto G Pro

Le Motorola Moto G Pro est une bonne alternative pour les personnes qui aiment avoir à disposition un stylet avec leur smartphone. Mais qui ne veulent pas pour autant dépenser une fortune pour acquérir un Galaxy Note. De plus, Android One vous offrira ici trois ans de garantie sur les mises à jour de sécurité ainsi que deux ans sur les mises à jour logicielles. Néanmoins, nous craignons que le processeur relativement ancien ne réponde plus à vos exigences de vitesse au-delà de trois ans.

Le Motorola Moto G Pro en résumé

Jusqu'à présent, toute personne à la recherche d’un smartphone avec un stylet devait presque obligatoirement se tourner du côté de Samsung. La marque Motorola, avec le Moto G Pro, rend désormais l’acquisition d’un smartphone avec stylet bien plus abordable. Cependant, nous trouvons qu’il lui manque encore certaines fonctionnalités. Le S Pen de Samsung possédait des fonctions sans fil avancées, même si il s'agissait en fin de compte d'un stylet comme on pouvait en trouver sur une Nintendo DS. C'est-à-dire pour dessiner sur l'écran, sans véritable plus.

Avec un prix affiché de 329 €, le Motorola Moto G Pro se situe juste en deçà du segment milieu de gamme, tout en offrant des performances similaires. À l'intérieur, on retrouve la combinaison Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM que l'on apprécie aussi dans des appareils moins chers comme le Motorola Moto G8 Power et le Nokia 5.3. Il faudra donc sacrifier une partie des performances pures pour pouvoir profiter du stylet.

Pour le prix, vous obtiendrez un module photo assez spécial ici. L’objectif principal de 48 Mpx est le même que celui que nous avons déjà vu sur le Motorola Moto G8 Plus. Il offre d'excellentes performances et parvient même à produire des prises de vue nocturnes plutôt décentes. L’objectif macro n'est toujours pas notre ajout préféré, et l’ultra grand angle ne peut être utilisé que pour enregistrer des vidéos ultra-larges, mais pas pour des photos. Il y a donc trois caméras à l'arrière, mais en pratique, vous utiliserez principalement la caméra principale de 48 Mpx plus que toute autre chose.

Les deux points forts de ce Moto G Pro sont sa puissante batterie de 4 000 mAh, qui vous offre la possibilité de passer une journée entière sans recharge, ainsi que l’intégration du logiciel Android One. Motorola n'ayant pas la meilleure réputation en matière de mises à jour logicielles, cette inclusion au programme Android One vous assurera désormais trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles et vous garantira par la même occasion d'avoir les mises à jour pour Android 11 et Android 12.

Prix et disponibilité du Moto G Pro

Le Motorola Moto G Pro est désormais disponible en France, au prix de 329 €. Il ne compte qu'une édition unique comprenant une seule variante de couleur : le Mystic Indigo (bleu foncé). Et une configuration imposée de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

Design du Moto G Pro

Boîtier en plastique avec coque de protection incluse

Emplacement pour le stylet en bas à droite du smartphone

Capteur d'empreinte digitale au dos

La conception du Moto G Pro nous renvoie aux lignes auxquelles nous a habituées Motorola dans le passé. Le revêtement du Moto G Pro est entièrement fait de plastique, ce qui au passage laisse de nombreuses traces de doigt à l'arrière. Pour plus de solidité, Motorola fournit avec son smartphone une coque transparente dans la boîte. À l’arrière de l’appareil, les différents objectifs photo sont disposés, les uns sous les autres, le long d’une bande verticale. Et un capteur d'empreinte digitale, contenant le logo Motorola, se présente au centre.

L’accès au stylet se situe en bas à droite du téléphone. Avec le Samsung Galaxy Note 10, vous deviez d'abord appuyer sur le stylet pour que celui-ci se détache, mais prix oblige, Motorola adopte une approche un peu moins élégante. Vous devrez desserrer le stylet avec votre doigt avant de pouvoir l’extraire du smartphone. Le stylet va alors se mettre à glisser hors du boitier, pour ainsi dire, et il y a donc une chance que vous le fassiez (presque) tomber au sol les premières fois (nous en parlons par expérience).

Les bordures autour de l'écran de 6,4 pouces sont relativement fines et seul le bord inférieur est légèrement plus épais que le reste. L’écran est troué par un appareil photo selfie situé dans le coin supérieur gauche, ce qui lui donne un aspect haut de gamme que nous pouvons aisément apprécier. En raison de son écran LCD, vous devrez vivre avec le fait que, parfois, il subsiste une petite ombre autour de la caméra. Surtout sur des arrière-plans blancs ou avec des environnements aux couleurs vives.

Écran du Moto G Pro

Écran LCD Full HD de 6,4 pouces

Assez lumineux en extérieur

Ombre autour de la caméra frontale, avec des arrière-plans clairs ou vifs

Le Motorola Moto G Pro est équipé d'un écran LCD Full HD de 6,4 pouces. Nous avons déjà vu ce type d'affichage sur d’autres smartphones Motorola et il s’est avéré à chaque fois très solide. Les détails et les couleurs sont généralement très bons, mais vous remarquez bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un écran OLED. La luminosité maximale de l’appareil est assez bonne pour les journées ensoleillées et vous pouvez également réduire suffisamment celle-ci la nuit, si vous l’utilisez dans des conditions avec très peu de lumière.

L’écran perforé permet d'obtenir un look plus haut de gamme, mais sa combinaison avec un écran LCD crée également un effet d'ombre ici. Avec des fonds blancs et lumineux, vous remarquerez qu'une petite bordure d'ombre peut apparaître autour de l'appareil photo. Cela n'est généralement pas très dérangeant, mais l'utilisateur lambda pourra par mégarde penser que l'écran développe un défaut ou une brisure, alors que ce n'est pas le cas.

Appareil photo du Moto G Pro

Objectif principal solide de 48 Mpx

L’objectif macro et l’ultra grand angle ne sont pas très utiles ici

Mise au point laser

Les capteurs photo de ce modèle sont de vieilles connaissances. Nous retrouvons le même objectif 48 Mpx, le même appareil photo 16 Mpx et la même mise au point laser que nous avions déjà vu en décembre sur le Motorola Moto G8 Plus. La marque ajoute également un capteur macro de 2 Mpx que nous avions aussi déjà aperçu dans plusieurs smartphones Motorola. A l'avant, la caméra frontale délivre, quant à elle, des clichés de 16 Mpx.

Nous pouvions donc prévoir ce à quoi ressembleraient les images à la sortie de cet appareil et nos prévisions se sont révélées justes. L'appareil photo de 48 Mpx prend de bonnes images en journée (bien qu’elles soient en résolution 12 Mpx), le ciel a néanmoins tendance parfois à être surexposé. Les prises de vue de nuit sont soit au dessus ou en dessous selon la scène. Parfois, le Moto G Pro ne parvient pas à se concentrer sur l’essentiel, tellement que le résultat final en devient relativement flou.

L’ultra grand angle de 16 Mpx vous permet de filmer des vidéos en 21:9 tout en tenant le smartphone à la verticale et dispose d'une stabilisation électronique de l'image, qui fait un travail étonnamment bon. En intérieur, nous vous recommandons toutefois de filmer avec la caméra principale pour contrer certains effets indésirables de l’ultra grand angle. Nous aurions préféré avoir un objectif grand angle traditionnel, car on ne peut toujours pas prendre de photos avec celui-ci, ce qui est dommageable.

Vous n'utiliserez probablement jamais l'objectif macro de 2 Mpx. Bien qu'il fasse automatiquement la mise au point sur le sujet et que l'application de l'appareil photo vous conseille de passer en mode macro, les images à l’arrivée sont de très faible qualité et ne sont pas immédiatement dignes de finir sur les réseaux sociaux. Enfin, l'appareil photo 16 Mpx prend lui de bonnes images à la lumière du jour. Il existe un mode nocturne pour l'appareil photo frontal, mais dans les environnements sombres, nous avons remarqué beaucoup plus de bruit que nous n’en aurions souhaité.

Quelques exemples de photos prises avec le Moto G Pro

On obtient un bon niveau de détails et des couleurs proches du réel avec l'objectif principal de 48 Mpx. Avec beaucoup de lumière, tout est très bon. De temps en temps, le ciel a tendance à être fortement surexposé. La mise au point a parfois des difficultés à se faire en mode nuit et l'on perd alors beaucoup de détails.

Interface et performances du Moto G Pro

Android One

Manque de puissance

Fonctionnalités pratiques avec le stylet

Nous sommes heureux de voir à nouveau un smartphone Android One sortir des usines de Motorola, après une longue période. Le Moto G Pro fonctionne déjà sous Android 10 de base. Vous obtiendrez donc des mises à jour pour Android 11 et Android 12, ainsi que trois ans de correctifs de sécurité mensuels.

Nous avons précédemment évalué l'association Snapdragon 665 + 4 Go de RAM dans les Moto G8 Plus et G8 Power, mais ce combo commence à avoir fait son temps. Nous avons remarqué que le passage d'une application à une autre ne se faisait pas toujours sans heurts et qu’il en allait de même pour les jeux. Moto Gametime veille à ce que vous puissiez jouer sans trop de latence et à ce que les jeux fonctionnent encore raisonnablement bien. Les jeux d'action lourds comme Fortnite seront, en revanche, à éviter.

Image 1 sur 3 (Image credit: Future) Image 2 sur 3 (Image credit: Future) Image 3 sur 3 (Image credit: Future)

Le stylet n'a peut-être pas de fonctionnalités avancées comme celui du Samsung Galaxy Note 10, mais il couvre l'essentiel. Dès que vous sortirez le stylet du Moto G Pro, vous verrez un menu rapide s’afficher avec la nouvelle application Moto Note. Ici, vous pourrez rapidement griffonner une note et modifier la mise en forme. Vous pouvez choisir d’utiliser du papier à lignes ou à carreaux, changer le type de stylo et sa couleur. Vous pouvez également accéder à Google Keep depuis le menu contextuel, un choix judicieux de la part de Motorola car cette application prend également en charge les notes écrites.

Si vous retirez le stylet du Motorola Moto G Pro alors que celui-ci est verrouillé, vous verrez immédiatement apparaître un écran pour créer et enregistrer une nouvelle note dans Moto Note. Vous pouvez également choisir de déterminer l'emplacement possible du stylet. Dans ce cas, le Moto G Pro se souviendra de l'endroit où vous avez sorti le stylet du smartphone. Malheureusement, il n'y a pas de traceur dans le stylet lui-même, vous finirez donc par devoir le localiser précisément.

Autonomie du Moto G Pro

Batterie de 4 000 mAh

Charge rapide 15W

Chargeur rapide TurboPower

Comme on pouvait s'y attendre, le Motorola Moto G Pro est équipé d'une batterie de 4 000 mAh qui vous permet de passer la journée entière sans prise de tête. En cas d'utilisation légère, il est même envisageable d’atteindre deux jours d’utilisation. Nous avons remarqué que la batterie se détériorait principalement lors des sessions de jeux et des prises de photos/vidéos.

La recharge sans fil n'est pas disponible ici, mais vous pouvez recharger rapidement votre smartphone avec le chargeur inclus. Le Moto G Pro vous avertit lorsqu'il se recharge rapidement, que le téléphone peut chauffer, et c'est ce qui arrive en pratique. Il nous aura fallu au total une heure et demie pour recharger complètement la batterie. Dès que le pourcentage atteint 85-90%, vous remarquerez que le smartphone s'affaiblit moins rapidement.

Achetez-le si...

Vous êtes addict à l'usage d'un stylet

La caractéristique distinctive du Motorola Moto G Pro, à ce prix, est bien évidemment la présence d’un stylet. Il lui manque peut-être encore quelques fonctions premium, mais la praticité de l’option Moto Note lui permet de facilement couvrir les bases. Certaines personnes aiment utiliser un stylet et Motorola veille à ce qu'elles n'aient pas à dépenser une fortune pour y arriver.

Vous recherchez un smartphone accessible qui puisse durer quelques années

Le programme Android One vous offre plusieurs années de garantie sur les mises à jour logicielles. Le smartphone Motorola moyen ne reçoit qu'une seule mise à jour, tandis que le Motorola Moto G Pro lui est garanti de recevoir des mises à jour pour Android 11 et Android 12.

Vous souhaitez avoir un smartphone sans fonctionnalité superflue

Le Motorola Moto G Pro possède un design très neutre et élégant. Ajoutez à cela le stylet et vous obtenez un smartphone à l’allure très professionnelle. La surcouche logicielle vous donne, elle aussi, exactement ce dont vous avez besoin, sans bloatware inutile.

Ne l'achetez pas si...

Ce qui vous intéresse, c’est la photo

Il y a peut-être trois appareils photo à l'arrière de ce Moto G Pro, mais les objectifs macro et ultra grand angle ne sont pas très utiles tels quels. Vous en serez réduit à utiliser principalement l'objectif principal de 48 Mpx.

Vous avez besoin d'un smartphone performant

Avec ses 4 Go de RAM et le Snapdragon 665, le Motorola Moto G Pro n'est certainement pas le smartphone le plus rapide du marché. Les joueurs mobile passeront leur chemin ici, et même en passant simplement d'une application à l'autre, vous remarquerez que l’ensemble ne va pas très vite.