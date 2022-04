Economisez jusqu’à 230 € chez Microsoft : le meilleur de la gamme Surface s’offre à vous à prix réduit

Microsoft n’a pas d'œufs à vous offrir pour Pâques, mais se fait pardonner avec des remises exceptionnelles sur deux de ses machines phares : la Surface Pro 8 et le Surface Laptop 4. Sur lesquels vous pouvez économiser jusqu’à 230 € aujourd’hui.



Commençons par le dernier convertible PC portable-tablette, la Surface Pro 8. Les meilleures offres sont accessibles via le Microsoft Store, où vous pouvez obtenir jusqu'à 170 € de rabais.. Une variété de configurations différentes vous sera proposée, et nous vous suggérons d’opter pour les modèles incluant un processeur Intel Core i5 et 8 Go de RAM si vous souhaitez bénéficier du rapport qualité-prix le plus optimal.

Ce sont deux composants de premier ordre qui donnent à la Surface Pro 8 un énorme gain de performances, suffisamment pour s'attaquer à n'importe quelle tâche exigeante au quotidien. Les options de stockage vont de 128 Go (suffisant pour vos fichiers et applications les plus recherchés) à 512 Go (pour ceux qui ont besoin de beaucoup plus d'espace).

Il est important de souligner, cependant, que la Surface Pro 8 n'est pas livrée avec le clavier Surface Pro. Cet accessoire utile qui sert à la fois de clavier physique et d’étui pour écran peut être ajouté à votre commande, moyennant un supplément de 149,99 €. Nous dirions qu'il est presque nécessaire si vous prévoyez d’utiliser la Surface Pro 8 comme un outil de télétravail - car le clavier numérique est moins confortable sur des sessions prolongées.

Pour ceux qui préfèrent éviter de payer cette dépense conséquente, le Surface Laptop 4 constitue une belle alternative. Il s'agit d'un ordinateur portable plus traditionnel doté d'un écran de 13,5 pouces et d'un design léger et ultrafin pour une meilleure portabilité. Une fois de plus, vous pouvez configurer votre commande en fonction de vos besoins et de votre budget - avec des économies dépassant les 200 €.

Dans l'ensemble, il s'agit des meilleurs prix que nous ayons recensé sur les appareils Microsoft depuis la fin de l'année dernière, ce qui fait de cette vente de Pâques un moment idéal pour vous ruer dessus.

