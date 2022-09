Offrez-vous ce téléviseur 4K QLED 65 pouces et économisez 200€ sur son prix

Difficile de laisser passer cette offre si vous souhaitez un téléviseur 4K sans vous ruiner. Le fabricant chinois TCL s’impose de plus en plus sur le marché high-tech plus particulièrement dans celui des téléviseurs. Comme pas mal de marques chinoises, l’objectif est de proposer un produit haut de gamme à prix contenu. Le TCL QLED 75C735 ne déroge pas à la règle et propose toute une panoplie de fonctionnalité premium.

On commence déjà par la 4K UHD qui s’occupe de proposer une résolution supérieure pour des images ultra détaillés. Le téléviseur est doté de la technologie QLED. Elle ressemble beaucoup à l’OLED. Elle est équipée d’un rétroéclairage avec des diodes permettant d’envoyer une source de lumière vers la dalle de l’écran. Mais une dalle QLED utilise des nanocristaux entre la dalle et les LED. Les couleurs sont en moyenne plus lumineuses que de l’OLED classique et son utilisation peut se faire plus aisément lorsque la pièce dans laquelle le téléviseur est installé.

Combiné à la compatibilité de toutes les normes HDR, à savoir Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, l’image possède une plage de couleur encore plus grande.

Ce téléviseur ravira également les joueurs sur console next-gen puisque le téléviseur intègre les technologies AMD FreeSync et ALLM/VRR, qui synchronisent la fréquence de rafraichissement de la console à celui du téléviseur, afin de réduire les déchirures d’écran. D’ailleurs, les joueurs pourront exploiter pleinement la puissance de leur machine puisque la TV est capable d’afficher jusqu’à 144 images par seconde.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) TCL 75C735 4K QLED|-29%|1190€ (au lieu de 1390€) (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Comment en profiter ? Rendez-vous sur le site Boulanger et bénéficiez d'une ODR de 200€ en remplissant les documents requis ici (s'ouvre dans un nouvel onglet). Vous obtenez donc un prix final de 1190€. Un rapport qualité-prix impressionnant pour un téléviseur 75 pouces 4K UHD QLED. L'offre est valable jusqu'au 17 novembre.