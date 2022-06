Installez ce téléviseur Samsung QLED 4k dans votre salon, vous réaliserez une économie de 700€

La fiche technique de ce téléviseur Samsung est éblouissante. Elle intègre de très nombreuses technologies améliorant considérablement le visionnage de films et de séries. De plus, le téléviseur est compatible 120 Hz et AMD FreeSync Premium Pro pour réduire les déchirures d'images, ce qui en fait un compagnon idéal pour exploiter au maximum la Xbox Series X. De plus, la technologie Game Motion Plus - introduite par Samsung en 2018 sur tous ses téléviseurs haut de gamme - diminue considérablement le retard à l'affichage. Les flous cinétiques involontaires sont considérablement résorbés.

Le téléviseur supporte aussi la norme HDR10+ et ajuste encore mieux la luminosité des images pour avoir une scène plus réaliste que jamais ainsi qu'une plage de couleurs encore plus vaste. Combinée à la résolution 4K, vos films et séries seront sublimés, tout comme vos jeux AAA. La technologie DUAL LED, quant à elle, améliore le contraste de l'image. Côté son, Dolby Atmos se joint à la partie - cette technologie home-cinéma 3D vous immergera plus facilement dans vos programmes et vos jeux favoris.

Enfin, le téléviseur prend en charge l'assistant vocal Bixby et se révèle compatible avec celui d'Amazon, Alexa. Les applications pourront être téléchargées via WiFi 5 et vous pourrez coupler divers appareils par le biais du Bluetooth 5.2.