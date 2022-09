A la recherche d'un nouveau PC portable gamer équipé d'une RTX 3070 ? Profitez de cette excellente affaire

Jouer à n'importe quel jeu partout où vous allez. C'est un peu vrai pour la plupart des ordinateurs portables gaming performants, mais celui-ci a une fiche technique taillée pour les jeux gourmands en ressources graphiques - de quoi jouer dans les meilleures conditions.

Il lui a été un greffé un processeur AMD Ryzen 5 5600H à 6 cœurs cadencés à 3,3 GHz en utilisation normale et à 4,2 GHz en mode turbo. Côté GPU, on retrouve une NVIDIA RTX 3070 Max-P et de 16 Go de RAM DDR4. Vous ne connaitrez pas de lags ou de ralentissements avec ces composants et vos jeux tourneront comme une horloge. Ils s''affichent sur un écran IPS de 15,6 pouces Full HD pour des couleurs éclatantes et à un taux de rafraichissement de 165 Hz. Il est pourvu de diverses fonctionnalités comme le NVIDIA G-Sync et du Dolby Vision afin d'améliorer la netteté de l'image et de réduire au maximum les déchirures.

Côté stockage, vous avez le droit, au sein de cette configuration, à un SSD de 512 Go - de quoi installer plusieurs jeux avant de saturer votre capacité de stockage. La rapidité d'exécution des SSD n'est plus à prouver et vos jeux se chargeront avec une grande rapidité. Le châssis est pourvu d'une application en polycarbonate ce qui donne une finition élégante au produit.