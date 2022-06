Dépêchez-vous : ce PC portable gamer voit son prix chuter pour encore quelques heures

On a souvent tendance à conseiller des PC gamer fixe pour bénéficier de meilleures performances, notamment graphiques. Mais plus nombreux sont les joueurs nomades aujourd'hui. Ces derniers se tournent donc naturellement vers un ordinateur portable orienté gaming et il est possible de faire de très bonnes affaires. De même, ces PC portables ne cessent d'être améliorés année après année pour durer dans le temps. Les systèmes de refroidissement sont constamment optimisés et limitent les effets de surchauffe toujours plus efficacement.



Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable, cela tombe bien. Darty vient de lancer une offre flash sur le Lenovo IdeaPad Gaming 3, histoire de jouer très confortablement à bon prix. Le modèle concerné embarque une carte graphique de dernière génération RTX 3060, couplée à un processeur AMD Ryzen 5 5600H. L'appareil est aussi équipé d'un SSD de 512 Go pour un chargement à grande vitesse des titres les plus gourmands. 8 Go de RAM peuvent paraître faible, mais il est possible de rajouter une barrette dans la configuration.

En ce qui concerne l'écran, on est sur une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces et d'un taux de rafraichissement de 120 Hz. De quoi sublimer vos parties multijoueurs et prendre l'avantage sur vos adversaires.