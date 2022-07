Donnez vie à vos films et séries grâce à cette barre de son LG SN9YG à -36%

Cet ensemble barre de son + caisson de basses est excellent si vous voulez améliorer votre environnement sonore. L’ensemble comprend un caison de basses ultra puissant et sans fil d’une puissance de 520 watts combinés avec la barre de son.

Le LG SN9YG supporte les normes premium Dolby Atmos et DTS :X, mais aussi Google Assistant ainsi que le Chromecast - pour changer de source audio le plus facilement et le plus rapidement possible. Ce pack a été développé en partenariat avec Meridian - ce qui donne une technologie avancée de traitement numérique des signaux, pour une qualité sonore supérieure et une scène sonore toujours plus étendue.

La barre de son 5.1.2 peut se transformer en interface 7.1.2, en ajoutant deux haut-parleurs arrière sans fil SPK8.

Elle est dotée de la technologie Al Room Calibration, qui corrige la distorsion sonore des objets présents dans votre pièce en seulement 15 secondes. Vous bénéficierez aussi de l'option Al Sound Pro qui analyse le contenu visionné pour optimiser les paramètres audios en fonction du film ou de la série. Les dialogues sont ainsi plus clairs, plus détaillés, et les scènes d’actions plus percutantes... sans pour autant vous briser les tympans.