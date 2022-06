Bon plan Acer : cet écran gamer WQHD profite d'une importante baisse de prix

Les écrans Full HD sont encore très largement utilisés par les gamers qui misent tout sur la fluidité en choisissant par ailleurs les moniteurs équipés de dalles TN, plus rapides en général que les autres types de dalle. Mais certains joueurs commencent à voir un peu plus au dessus, notamment pour une meilleure qualité d'image. Si vous souhaitez un écran WQHD qui possède un haut taux de rafraichissement, alors cet Acer Nitro VG272UV est sans doute fait pour vous.

Il possède une dalle IPS de 27 pouces en résolution 2560x1440 pixels (WQHD). L'avantage d'un écran WQHD sur un écran de 27 pouces réside dans le fait que les pixels deviennent presque invisibles lorsque vous êtes au plus prêt de l'écran. Les détails de vos jeux seront plus fournis et combinés à la très large gamme de couleurs que propose la dalle IPS. Le moniteur est de plus compatible HDR 400. Mails il possède également l'avantage d'avoir un taux de rafraichissement de 170 Hz, ce qui se révèle excellent pour une dalle IPS, ainsi qu'un temps de réponse réduit à 2 ms. Acer a inclut la compatibilité NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync pour réduire les déchirures d'images et ainsi afficher une image nette même en mouvement.

Cet écran est idéal pour les joueurs qui entreprennent beaucoup de campagnes solo et pour lesquels le temps de réponse importe peu. Ce n'est pas l'écran avec le plus haut taux de rafraichissement malgré les 170 Hz qui contenteront la grosse majorité des joueurs, cependant il a bien d'autres qualités comme une dalle IPS de qualité, un grand écran de 27 pouces et une résolution supérieure de 1440p.