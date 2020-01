Soldes d’hiver : jusqu’à -30% sur les PC portables Lenovo ThinkPad

Les soldes d’hiver touchent à leur fin et certaines enseignes marchandes placent le curseur promo très haut pour que vous dévalisiez leurs rayons. C’est aussi le cas de quelques constructeurs high-tech qui peuvent diviser par trois ou par quatre leurs produits les plus populaires. A l’instar de Lenovo. Le numéro un des ventes sur le marché du PC portable propose de 25 à 30% de remise sur neuf de ses modèles ThinkPad.

Quatre ThinkPad avec processeurs Intel Core i5 quadricoeur sont à l’honneur. Le T480 plaira à celles et ceux qui misent sur la sécurité grâce à sa double reconnaissance faciale / digitale et le système d’authentification FIDO qui vous permet de vous identifier ou de payer en ligne sûrement et sans mot de passe ! Le T480s, lui, offre en plus du précédent un environnement sonore de haute facture via la prise en charge de la technologie Dolby Audio. Le X1 Carbon brille par sa légèreté (1,13 kg seulement), ses 15 heures d’autonomie et son chargement rapide. Tandis que l’écran du T580 surpasse les trois autres d’un pouce (15 contre 14’’) et propose des ports Thunderbolt 3 pour vous garantir des transferts incroyablement rapides.

Vous pouvez obtenir 30% de réduction sur les Ultrabooks ci-dessous en utilisant le code promo THINKPAD2019.

(Image credit: Lenovo)

Réduisez votre facture en privilégiant les modèles AMD

Lenovo va encore plus loin en proposant -25% sur d’autres ThinkPad qui présentent peu de différences avec les cinq ci-dessus. Si ce n’est leurs processeurs AMD Ryzen, de 3 à 7 Pro. Les PC concernés sont le X395, le T495, le T495S, le E495 et le E595. Si vous souhaitez acheter l’un des ordinateurs portables suivants, le code promo valide est AMDDEAL.

Ces promotions exceptionnelles de Lenovo sont disponibles jusqu’au 31 janvier.