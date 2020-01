-32% sur le disque dur externe WD My Passport 5 To

C’est l’un des meilleurs périphériques de stockage actuels avec sa capacité de transfert rapide et hautement sécurisé, mais aussi ses trois ans de garantie. En revanche, la gamme My Passport de Western Digital entre rarement dans la catégorie « Meilleurs disques durs externes à petit prix ». Particulièrement pour les modèles de 4 et 5 To.

Amazon UK corrige le tir et propose actuellement une offre incontournable sur le second : le WD My Passport 5 To noir passe à 88,14 € au lieu de 139,99 €. Avec les frais de ports inclus dans la facture ! Un tarif incroyablement bas pour ce type de produit qui descend rarement, voire jamais, en dessous de la barre symbolique de 100 €.

(Image credit: Western Digital)

Un disque dur léger et sûr

Avec ses 210 grammes et ses dimensions pratiques (10,72 x 7,49 x 1,9 cm), le WD My Passport 5 To se veut facilement transportable. Il peut vous suivre aux quatre coins du globe et vous permet de décharger votre appareil photo ou votre photophone, en transférant vos fichiers à un débit correct de 125 Mo/s en lecture + 123 Mo/s en écriture.

Il propose également un chiffrement matériel AES 256 bits qui garantit l’accès sécurisé à l’ensemble de vos contenus, via un mot de passe personnalisé. Comme tous les modèles de la famille My Passport, vous pouvez également transférer l’intégralité de vos fichiers sur un ordinateur ou un cloud en toute fiabilité. Les sauvegardes automatiques délivrées par l’interface permettent, enfin, de ne jamais perdre vos précieuses photos comme vidéos.