Netflix paljasti alkuvuoden katsotuimmat sarjat ja elokuvat

Netflix on perinteisesti pitänyt katsojalukunsa lähes tyystin salaisuutena. Suoratoistopalvelun viikoittaiset listat ovat antaneet osviittaa sen hetken suosituimmista tuotoksista, mutta tarkempia tietoja saadaan vasta nyt. Yhtiö nimittäin ilmoitti julkaisevansa "kattavat raportit" kahdesti vuodessa, joiden pohjalta voidaan katsoa kuuden kuukauden ajanjakson suurimpia menestystarinoita.

Ensimmäinen What We Watched -niminen raportti tarjoaa ensivilauksen vuoden 2023 ensimmäisestä puolikkaasta. Sen suurin onnistuja ja yleisömagneetti oli FBI-agenttiseikkailu The Night Agent, jota katsottiin järisyttävien 812 miljoonan tunnin edestä.

Podiumin täyttivät Ginny & Georgian toinen tuotantokausi sekä The Gloryn avaussesonki. Sen sijaan Wednesday sekä Queet Charlotte: A Bridgerton Story jäivät nippa nappa kärkikolmikon ulkopuolelle.

Miksi Netflix julkisti katsojamäärät?

Koska tilastot kattavat ainoastaan vuoden ensimmäisen puolikkaan, emme vielä tiedä The Crownin, Squid Game: The Challengen tai Scott Pilgrim Takes Offin suosiota. Nämä lienevät kuitenkin varsin vahvoja ehdokkaita jälkimmäisen puoliskon menestyjiksi.

Valtaosa 50 katsotuimmasta tuotoksesta on katsottavissa ympäri maailmaa, mutta rajatummallakin kohdeyleisöllä on voinut saavuttaa menestystä. Esimerkiksi huumerikollisuuteen keskittyvä La Reina del Sur (Queen of the South) julkaistiin Yhdysvalloissa vasta kuukausia muuta maailmaa myöhemmin. Tästä huolimatta se haali 429 miljoonan katselutunnin verran huomiota.

Tilastot kertovat menestyksen ohella myös epäonnistumisista. Koska raportti kattaa lähes 20 000 eri sarjaa ja elokuvaa, pahnanpohjimmaiset ovat hädin tuskin saaneet 100 000 tuntia huomiota.

Netflix ei ole julkaissut tietoja pelkästä hyväntahtoisuudestaan. Mennyttä vuotta riivanneet näyttelijöiden ja käsikirjoittajien lakot vaativat sovun saavuttamiseksi myönnytyksiä katsojamäärien avoimemmasta jakamisesta.

Netflix-pomo Ted Sarandos väittää, ettei lakko ole pääsyynä raportin julkaisulle. Pidämme kuitenkin ajankohtaa sekä sopua merkittävänä tekijänä sille, miksi data julkaistiin vasta nyt eikä jo vuosia sitten. Katsojamäärät voivat lisäksi antaa keskeistä informaatiota katsojien ohella kilpaileville suoratoistopalveluille.

Mikäli se tosin tarkoittaa lisää The Night Agentin kaltaisia jännäreitä, emme laita tätä pahaksemme.