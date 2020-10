Arvostelussa Nokia 8.3 5G

Nokia 8.3 5G Tarjoukset Amazon Germany View Similar Amazon No price information

Pika-arvio

Etsitkö 5G-puhelinta kohtuullisella hintalapulla? Markkinat alkavat täyttyä sopivista valikoimista, ja Nokia 8.3 5G on yksi viimeisimmistä malleista. Se tarjoaa kotimaisen vaihtoehdon tulevaisuuden nopeuksiin sekä muutoinkin varsin vakuuttavat ominaisuudet keskihintaluokassaan.

HMD Globalin julkaisema Nokia 8.3 5G on keskihintainen puhelin, jossa on vakuuttavat tehot ja hyvä suorituskyky, jolla ei kuitenkaan kilpailla tämän hetken parhaimpien 5G-puhelimien kanssa.

Sen sijaan uusi nokialainen on suunniteltu edulliseksi ja hyvin varustelluksi vaihtoehdoksi loikata 5G:hen. Hinta ei myöskään saa epäilemään, kannattaisiko 4G:ssä vielä pysyä hetken pidempään.

Puhelimessa on iso 6,81 tuuman Full HD+ -näyttö, Qualcomm Snapdragon 765G -suoritin sekä hyvät kamerat – vaan muiden ominaisuuksien ja komponenttien suhteen kamerat eivät pysty kilpailemaan kalliimpien kilpailijoidensa kanssa. Testeissämme niillä saa otettua silti varsin vakuuttavia kaappauksia.

Akku on puolestaan 4 500 mAh, joka kesti käytössämme koko päivän yhdellä latauksella. Puhelin saapuu myös suoraan myyntipakkauksesta uusimman Android 10 -käyttöjärjestelmän kera.

Näistä kaikista ominaisuuksista huolimatta on silti vaikea innostua Nokia 8.3 5G:stä. Markkinoilla on jo olemassa edullisempia vaihtoehtoja, kuten OnePlus Nord.

Mutta Nokia 8.3 5G on tästä huolimatta hyvin vakuuttava puhelin. Jos etsit hyvällä akulla, isolla näytöllä ja 5G:llä varustettua puhelinta, kyseessä on harkitsemisen arvoinen malli.

Nokia 8.3 5G:n julkaisupäivä ja hinta

Nokia 8.3 5G julkistettiin jo alkuvuodesta 2020, mutta julkaisu jouduttiin siirtämään loppuvuodelle. Suomessa puhelin saapui myyntiin 2. lokakuuta.

Suomessa Nokia 8.3. 5G:stä saa maksaa 599 €, jolla saa 6 gigan RAM-muistilla ja 64 gigan tallennustilalla varustetun mallin. Hinta nousee aavistuksen 649 €, jos haluaa kasvattaa muisteja 8 gigaan RAM:n osalta ja 128 gigaan kiintolevyn osalta.

Muotoilu

Nokia 8.3 5G tekniset tiedot Paino: 220 g

Koko: 171,9 x 78,6 x 9 mm

Näyttö: 6,81 tuumaa

Resoluutio: FHD+ (2 400 x 1 080)

Pikselitiheys: 386 ppi

Piirisarja: Snapdragon 765G

RAM: 6 Gt / 8 Gt

Tallennustila: 64 Gt / 128 Gt

Takakamera: 64 MP + 12 MP + 2 MP + 2 MP

Etukamera: 24 MP

Akku: 4 500 mAh

Nokia 83. 5G noudattaa muotoilultaan HMD Globalin aiempina vuosina julkaistuja malleja. Siinä on metallinen puhelimen ympäröivä nauha ja Gorilla Glass -pintainen selkämys. Pinta on käsitelty siten, että valo taipuu siihen osuessaan, mikä antaa puhelimelle yksilöllisen ja monivärisen ilmeen.

Värisävyinä markkinoille tulee ainoastaan yksi tummansininen sävy, jota yhtiö kutsuu pohjoisten öiden mukaan Polar Nightiksi. Se on värisävyiltään omaperäisen ja viettelevän näköinen.

Puhelin itsessään on iso, kiitos valtavan 6,81 tuuman näytön. Se ei kuitenkaan tunnu kädessä liian isolta, mutta jos olet tottunut käyttämään pienempiä puheluita, käyttö voi olla jokseenkin epämukavaa.

Kooltaan puhelin on tarkalleen 171,90 x 78,56 x 8,99 mm ja painaa 227 grammaa. Se ei ole suinkaan kevyt puhelin, mutta paino tuntuu vastaavan hyvin sen kokoa.

Sormenjälkitunnistin löytyy puhelimen oikeasta sivusta virtapainikkeesta, jolloin puhelimen voi herättää ja avata yhdellä painalluksella. Emme havainneet testeissä ongelmia avauksen suhteen, vaan puhelin aukesi vaivattomasti joka kerta.

Virtapainikkeen yläpuolella on äänenvoimakkuuden säädin, johon on helppo yltää, ja vasemmalla on taas erillinen painike Google Assistantille. Painike sijaitsee suoraan virtanäppäimen toisella puolella, ja sen ainoa tarkoitus on käynnistää Google Assistant.

Huomasimme painikkeen olevan omalla kohdallamme lähinnä ärsyke, emmekä enää edes muista, kuinka monta kertaa painoimme nappia vahingossa vain pitäessämme puhelinta kädessä. Painike painautui usein myös itsestään ollessaan taskussa, jolloin puhelin lopetti musiikinsoiton ja käynnisti Google Assistantin.

Toiminnon voi onneksi poistaa kokonaan asetuksista, mutta siihen ei voi ohjelmoida mitään muuta toimintoa, jolloin se jää täysin turhaksi painikkeeksi. Se tuntuukin oudolta ratkaisulta esitellä Nokia 8.3 5G:ssä, emmekä usko, että kovin moni pitää sitä hyödyllisenä ominaisuutena.

Puhelimen pohjalla on vielä 3,5 mm kuulokeliitäntä, joka on erinomainen lisä, jos käytät vielä langallisia kuulokkeita. Etuala on myös lähes kokonaan pelkkää näyttöä, mutta aivan ruudun alalaidassa on pieni tila siunattu mustalle palkille ja Nokian logolle.

Näyttö

Nokia 8.3 5G:ssä on 6,81 tuuman Full HD+ -näyttö, jonka kuvasuhde on 20:9. Näyttö on siten korkeampi kuin monet muut mallit, ja koko näkyy mutta ei välttämättä tunnu kädessä pitäessä.

Resoluutio on 1 080 x 2 400, joten pikselitiheys vastaa tällöin 386 pikseliä tuumaa kohden. Toisin sanoen kuva ei ole aivan yhtä tarkka tai yksityiskohtainen kuin QHD-näytöissä, mutta se on riittävä päivittäiseen käyttöön ja katseluun.

Jos puhelinta vertaillaan suoraan Samsungin tai Applen lippulaivamallien kanssa, eron huomaa selkeästi. Näyttö on silti mielestämme varsin hyvännäköinen ja tarjoaa elävät värit sekä hyvän kontrastin.

Valitettavasti HDM Global on tyytynyt ainoastaan 60 Hz virkistystaajuuteen, vaikka monissa keskihintaisissa laitteissa on jo olemassa 90 Hz tai enemmän. Mutta jos et ole ennättänyt tottumaan vielä nopeampiin virkistystaajuuksiin, tällä ei ole luultavasti merkitystä.

Näytön vasemmassa yläkulmassa on lisäksi paikka punch-hole-kameralle, mutta se on onneksi melko huomaamaton.

Kamera

Nokia 8.3 5G:n takakamerat koostuvat 64 megapikselin f/1,89 pääkamerasta, 12 megapikselin f/2,2 ultralaajakulmasta, 2 megapikselin makrolinssistä sekä 2 megapikselin syvyyssensorista.

Kamerajärjestelmä ei yllä vastaavaan kuin Nokia 9 PureViewissä olevat viisi kameraa, mutta niillä saa otettua varsin hyvännäköisiä kuvia jaettavaksi sosiaaliseen mediaan. Pääkameran kuvat olivat varsinkin tarkkoja ja värisävyiltään eläviä, vaikka ne eivät ällistyttäneetkään.

On kuitenkin hieman kyseenalaista kutsua puhelimen kamerajärjestelmässä olevan neljä linssiä, sillä 2 megapikselin makro onnistui ottamaan testeissämme parhaimmillaankin vain keskinkertaisia otoksia. Emme myöskään kokeneet syvyystunnistimella olevan juuri merkitystä kuvatessa.

Vakioasetuksilla pääkamera ottaa 16 megapikselin kuvia, ja jos haluaa ottaa kaiken hyödyn 64 megapikselin mahdollisuudesta, täytyy asetukset siirtää Pro-tilaa. Siirtyminen ei ole lopulta iso juttu, mutta puhelin ei anna selkeää viitettä siitä, ettei 64 megapikselin otoksia saa kuin ainoastaan Pro-tilassa kuvatessa.

Huomasimme kuitenkin automaattisen kuvaustilan napsivan hyvännäköisiä kuvia päiväsaikaan ja hyvässä valaistuksessa, kuten alla olevasta kuvagalleriasta voi katsoa. Ultralaajakulmaan vaihto on nopeaa, jos sommitteluun haluaa saada hieman lisää tilaa ilman, että kuvanlaatu siitä kärsii.

Puhelimessa on myös yökuvaustila, mutta se ei onnistunut vakuuttamaan meitä aivan samalla lailla kuin muiden puhelinten vastaavat. Sen avulla voi ottaa heikosti valaistuissa tilanteissa aavistuksen valoisampia kuvia, mutta nämä eivät onnistuneet vakuuttamaan meitä.

24 megapikselin etukameralla saa sen sijaan otettua varsin vakuuttavia kuvia omasta naamastaan, minkä lisäksi se toimii hyvin myös videopuhelukäytössä.

Yhtiö on tosin selkeästi keskittynyt videoon tässä mallissa, mitä tuetaan muutamilla ylimääräisillä ominaisuuksilla, kuten 4K 24 fps- ja 21:1-tilalla. Uusi Action Cam -kuvaustila on myös suunniteltu varta vasten tasaista videokuvaa varten ja käyttää 60 ruudun kuvataajuutta parantaakseen nopeasti liikkuvien kohteiden selkeyttä.

Vaan aivan kuten valokuvauksenkin suhteen, koimme Nokia 8.3 5G:n videokuvauksen laadun osalta hyvää, mutta ei yllä lippulaivamallien tasolle.

Kuvanäytteet

Kuvanäytteet

Kuva 1/7 Kuva 2/7 A low light shot using the Night Mode Kuva 3/7 Taken with the camera main Kuva 4/7 A wide angle of the same subject Kuva 5/7 Kuva 6/7 Kuva 7/7

Tekniset tiedot ja suorituskyky

Nokia 8.3 5G on HMD Globalin ensimmäinen puhelin, jossa on 5G. Yhtiö korostaa tätä myös markkinoinnissaan kutsuen puhelinta maailman ensimmäiseksi "maailmanlaajuiseksi 5G-älypuhelimeksi".

Yhtiö tarkoittaa tällä sitä, että julkaisussa Nokia 8.3 5G tukee useampaa eri 5G-taajuutta kuin mikään muu älypuhelin. Vaikka tämä saattoi pitää paikkaansa vielä julkistuksessa, emme voi olla asiasta enää varmoja.

Tästä huolimatta Nokia 8.3 5G tukee laajalti eri taajuuksisia 5G-yhteyksiä.

Osa kilpailevista 5G-malleista ei esimerkiksi tue n71- ja n5-taajuutta, joita käytetään hieman syrjäisemmillä alueilla. Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että Nokia 8.3 5G:llä pitäisi saada paras mahdollinen 5G-signaali paikasta riippumatta.

Puhelimen sydämenä toimii Qualcommin Snapdragon 765 -piirisarja, joka ei ole markkinoiden uusinta uutta. Se tukee luonnollisesti 5G:tä, mutta ei yllä samaan suorituskykyyn kuin lippulaivamalleissa oleva Snapdragon 865 Plus.

Nokia 8.3 5G:ssä on silti riittävästi tehoja pyörittämään yleisimmät sovellukset, jotka latautuvat verrattain nopeasti. Näiden käyttö ei missään vaiheessa tuntunut takkuilevan, mikä kuvastaa hyvin myös kokemustamme puhelimen arkista käyttöä.

Puhelimessa on heti käynnistäessä Android 10:n varastomalli, joten se näyttää ja tuntuu juuri siltä kuin Google on sen aikonutkin ilman mitään ylimääräisiä sovelluksia.

Mallia saa Suomessa joko 6 gigan RAM-muistilla ja 64 gigan tallennustilalla tai 8 gigan RAM:lla ja 128 gigan tallennustilalla varustettuna. Testikäytössämme oli kalliimpi 8/128 gigan malli, jota suosittelemme ennen kaikkea isomman tallennustilan vuoksi.

64 gigaa ei nimittäin ole kovin paljoa, kun puhelimeen lataa kaikki tarvittavat sovellukset ja ryhtyy ottamaan kuvia sekä videota. Puhelimessa on tosin microSD-korttipaikka, joten lisätilaa voi ostaa aina myöhemmin 400 gigaan asti.

Akkukesto

Ottaen huomioon ison näytön ja 5G-yhteyden, akkukesto voisi olla potentiaalinen ongelma Nokia 8.3 5G:lle. Onneksemme olimme tämän suhteen väärässä, ja akku kesti testeissämme vaivatta koko päivän yhdellä latauksella.

Akku on itsessään 4 500 mAh, joka on puhelinten mittakaavassa varsin kookas tapaus. Se latautuu lisäksi nopeasti, mutta ei tue langatonta tai muiden laitteiden latausta. Toki lippulaivamallien ominaisuuksia on turha odottaa tämän hintaluokan laitteissa, mutta näitä on alkanut näkyä myös muiden kilpailijoiden edullisemmissa malleissa.

Normaalikäytössä akusta ei tarvitse siis päivän mittaan huolehtia, ja testeissämme selvisimme iltaan asti usein 10-30 % akkuvarauksella. Tämä riippuu tosin täysin puhelimen käyttöaktiivisuudesta. Eräänä kevyempänä päivänä akkua oli jäljellä illasta vielä 40 %.

Kannattaako Nokia 8.3 5G ostaa?

Osta jos...

Haluat hyvän akkukeston Jos etsit puhelinta, joka kestää pitkään, Nokia 8.3 5G pystyy siihen. Sen akkukesto ei ole markkinoiden parhaimmistoa, mutta se on vakuuttavan hyvä hintaansa nähden ja kestää kevyesti koko päivän.

Haluat 3,5 mm kuulokeliitännän Kyseinen ominaisuus alkaa kadota puhelimista, mutta Nokia pitää ne vielä omissa malleissaan. Nokia 8.3 5G onkin yksiä harvoja puhelimia tässä hintaluokassa, johon voit liittää langalliset kuulokkeet.

Haluat kokeilla 5G:tä Monet markkinoilla olevat 5G-puhelimet ovat kalliimpia kuin Nokia 8.3 5G. Vaikka myytävänä on jo parempia ja edullisempia vaihtoehtoja 5G:lle, jos pidät kaikista muista tämän puhelimen ominaisuuksista ja haluat siirtyä uuteen aikaan, tämä on siihen hyvä valinta.

Älä osta, jos...

Pidät Google Assistant -painiketta ärsyttävänä Ominaisuuden voi sulkea, mutta painiketta on silti aivan liian helppo painaa vahingossa, jolloin se lopettaa automaattisesti musiikin kuuntelun.

Haluat huipputason näytön Nokia 8.3 5G:n näyttö on iso ja kyvykäs, mutta se ei vakuuta videoita ja elokuvia katsellessa. Jos haluat jotain todella vakuuttavaa, kuten OnePlus Nordin, suosittelemme katsomaan muita malleja.