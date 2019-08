Arvostelussa Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView on ottanut rohkean askeleen pakkaamalla taakse huimat viisi kameraa. Niiden ottamat kuvat eivät kuitenkaan yllä aivan kalliimpien lippulaivojen tasolle. Puhelimen muut ominaisuudet ovat niin keskinkertaiset, ettei se pysty kilpailla hinta-laatusuhteessa esimerkiksi Honorin kanssa. Lopputuloksena on erikoinen kamerapuhelin, jolle voi olla vaikeaa löytää oikeaa kohderyhmää.

Nokia 9 herätti valtavasti kiinnostusta heti, kun puhelimen takakuoren ensimmäiset vuotokuvat päätyivät julkisuuteen: tarkoittavatko puhelimen seitsemän reikää seitsemää kameraa? Ei aivan. Nokia 9 PureView'ssa on vain viisi kameraa. Kameravalikoima ei myöskään ole mikään zoomi- ja ultralaajakulmalinssien kavalkadi, joka nousisi tämän hetken parhaiden kolmi- tai nelikameraisten lippulaivamallien yläpuolelle.

Kaikissa linsseissä on itse asiassa sama polttoväli ja aukko. HMD:n erikoinen ajatus perustuukin siihen, että Nokia 9 ottaa parhaan mahdollisen HDR-valokuvan yhdistämällä kaikkien viiden kameran ottamat kuvat.

Nokian onneksi kuvat ovat hyviä ja pystyvät parhaimmillaan kilpailemaan jopa selvästi kalliimpien lippulaivamallien kanssa. Toiset kuvat vaativat hieman jälkimuokkausta, mutta se ei ole mikään ongelma, sillä puhelin mahdollistaa tallentamisen RAW DNG -formaatissa.

Puhelimen muut ominaisuudet eivät kuitenkaan erotu millään tavalla joukosta, vaan Nokia 9 PureView jopa jää joistain saman hintaluokan kilpailijoista komponenttiensa osalta. Miten nokialainen siis pärjäsi päivittäiskäytössä?

HInta ja saatavuus

Nokia 9 PureView julkaistiin alunperin jo helmikuussa 2019, mutta puhelinta saatiin odottaa Suomeen hieman kauemmin. Se on kuitenkin tällä hetkellä saatavilla lähes kaikilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä 599 eurolla. Hinta on siis selvästi edullisempi kuin monessa muussa huippukamerapuhelimessa.

Nokian brändiä käyttävä HMD Global myös huomautti, että puhelinta on saatavilla vain tietyissä maissa ja tuotantoa on tehty rajattu määrä. Sen oheistarvikkeita ei siis ole välttämättä yhtä helppo löytää kuin suurempien brändien kohdalla. Meille on myös epäselvää, kuinka pitkään puhelinta tullaan ylipäätään valmistamaan.

Kuva: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Muotoilu

Nokia 9 PureView näyttää ensisilmäyksellä tismalleen samalta kuin monet muutkin älypuhelimet: siinä on lasinen etu- ja takakuori ja alumiininen runko. Arvokas ulkonäkö ei kuitenkaan välity käsituntumaan saakka, sillä puhelin tuntuu edullisemmalta kuin tarkkaan hiotut lippulaivamallit.

Puhelimen päätavoite on tietysti olla mahdollisimman hyvä kamerapuhelin hintaansa nähden, eikä markkinoiden tyylikuningas. Yleisvaikutelma voisi silti olla vielä laadukkaampi.

Miten tämä sitten näkyy käytännössä? Nokia 9 PureView'ssä ei ole esimerkiksi monista muista nykypuhelimista tuttuja pyöristettyjä reunoja, joten sen sivuille jää terävän tuntuinen suorakulma. Laitteen nostaminen vaatiikin tavallista kovempaa puristusta, jolloin terävät reunat tuntuvat ikävältä kädessä.

Kuva: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Takakuori on puolestaan tyylikästä lasia, joka kaartuu sivuille. Se luo selvästi arvokkaamman vaikutelman, mutta kerää runsaasti tahroja ja sormenjälkiä. Ongelmana on myös se, että puhelimen kamerat on upotettu takakuoreen. Kaikki sormenjäljet ja naarmut päätyvät siis helposti myös kameroiden linsseihin ja saattavat pilata kuvasi.

Nokia 9 PureView noudattaa muuten tavallista linjaa. Oikealla puolella on äänenvoimakkuudensäätö ja lukituspainike, yläosassa paikka SIM-kortille ja alhaalla USB-C-liitäntä. 3,5 mm:n kuulokeliitäntää ei sen sijaan löydy.

Yksi erikoinen oikku on myös se, että puhelin on saatavilla ainoastaan sinisenä. Mustaa puhelinta metsästävät saavat siis jatkaa etsintöjään toisiin malleihin.

Kuva: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Näyttö

Nokia 9:ssä on melko pätevä 5,99-tuumainen OLED-näyttö 2 880 x 1 440 -resoluutiolla. Se on siis hyvin linjassa kilpailijoidensa kanssa ja jopa päihittää Full HD -vaihtoehdot. Nokialaisen näyttö on terävä, tarjoaa tasaisen värintoiston ja on kirkkaampi kuin suurin osa puhelimista.

Puhelimen näyttö paljastaa kuitenkin hintansa, kun sitä vertailee rinnakkain lippulaivojen kanssa. PureView'n kuva oli nimittäin turhan värikylläinen kalliimpiin puhelimiin nähden. Puhelimen väritasapaino oli "dynaamisilla" asetuksilla liian kyllästetty ja perusasetuksella taas liian haalea kilpailijoihin verrattuna.

Ilmiö ei ole harvinainen tässä hintaluokassa, sillä esimerkiksi OnePlus 6T kärsi samanlaisista ongelmista verrattuna iPhone XS Maxiin ja Samsung Galaxy S10 Plussaan.

Nokia 9 PureView'n näytössä ei ole näyttölovea, vaan vieläkin vanhanaikaisempi ratkaisu, jossa sekä ala- että yläosaan on jätetty ohuehkot reunat. Yläosan reunukseen on asennettu etukamera, kuulokeosa ja jopa pieni Nokia-logo. Alareunaa ei olla käytetty hyödyksi millään tavalla.

Sivut ovat aavistuksen paksummat kuin kilpailijoissa, mutta emme pidä sitä silti suurena ongelmana. Nokia 9 PureView ei voita mitään puhelinten kauneuskilpailuja, mutta ulkonäkö on tuskin ollutkaan etusijalla HMD Globalin suunnitelmissa.

Kuva: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Näyttölasiin integroitu sormenjälkitunnistin

Näyttölasiin upotettu sormenjälkitunnistin oli puhelimen julkaisuhetkellä vielä hieman harvinaisempaa herkkua, mutta Nokia 9 PureView'n toteutus ei tee innovaatiolle oikeutta.

Sormenjälkitunnistimen toiminta on hidasta vielä sovelluspäivitysten jälkeenkin, eikä lukeminen onnistu nappiin kuin suunnilleen joka toisella kerralla. Kaiken lisäksi sormi täytyy asettaa täysin oikeaan kohtaan ja painaa näyttöä kunnolla, jotta skanneri saa rekisteröityä sormenpään.

Tarjolla on kyllä myös kasvojentunnistus joka toimii nopeasti. Meillä ei kuitenkaan ole varmuutta sen turvallisuudesta, sillä kasvojen rekisteröinti kävi alle 10 sekunnissa, eikä puhelin käytä 3D-skannausta kasvojen tunnistamiseen. Jäimmekin miettimään, pystyisikö skanneria huijata kasvokuvalla.