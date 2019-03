Arvostelussa iPad 9,7

Uusi iPad 9,7 on erinomainen tabletti heille, jotka kaipaavat juuri hyvää tablettia. Siinä ei ole iPad Pro -malliston tehoja tai suorituskykyjä, mutta tuki Apple Pencilille sekä A10-suoritin tekevät siitä hyödyllisen vaihtoehdon huomattavasti edullisempaan hintaan. Valitettavasti kynä täytyy ostaa erikseen, ja muotoilun osalta laite on hieman vanhanaikainen. Mutta juuri hintaansa nähden tätä mallia on paha kritisoida, sillä se on yhä yksi markkinoiden parhaimmista tableteista.

Vuoden 2018 uusi iPad 9,7 -malli on suunniteltu yhtä tarkoitusta varten: toimittamaan paras mahdollinen Applen tabletti mahdollisimman edulliseen hintaan.

Kyseessä ei suinkaan ole halpa tabletti, sillä se maksaa enemmän kuin monet muut kilpailijansa. Mutta se on edullinen ottaen huomioon laitteeseen tehdyt uudet päivitykset, jonka ansiosta perusmalli siirtyy likemmäksi vakuuttavia iPad Pro -malleja.

Tuki Apple Pencilille tuo laitteeseen myös täysin uusia ulottuvuuksia, ja sen avulla laitetta voi käyttää uusin tavoin ja siihen saa entistä laajemman valikoiman kynää tukevia sovelluksia. Lisäksi mallin sisällä oleva suoritin, joka on myös iPhone 7:ssä, tarjoaa enemmän tehoja kuin suurin osa käyttäjistä edes kaipaa.

iPad 9,7 onkin äärimmäisen kyvykäs tabletti, jossa on entistä enemmän tehoja ja mahdollisuuksia verrattain kohtuulliseen hintaan.

Vaikka Apple markkinoi suuresti tätä mallia opiskelijoille suunnattuna laitteena, todellisuus on se, että juuri tämä malli päätyy suurimman osan käyttöön kotona ja matkoilla. Ja juuri siinä tarkoituksessa tämä malli hoitaa hommansa.

Näiden kaikkien hienouksien lisäksi laitteessa pyörii luonnollisesti iOS-käyttöjärjestelmä, joka on yksi parhaimmista käyttöjärjestelmistä tableteissa. Siksi iPadit ovatkin menestyneet niin hyvin meidän parhaiden tablettien listalla.

iPad 9,7 hinta ja saatavuus

Uusi iPad julkaistiin maaliskuussa 2018 useana eri versiona, joiden hinnat lähtevät 369 eurosta.

Kyseessä on kuitenkin pelkällä wifillä varustettu versio, ja 4G:llä varustettu maksaa Suomessa 499 euroa.

Mallia on olemassa myös isommalla 128 gigan tallennuskapasiteetilla varustettuna, jolloin hinta nousee 459 euroon ja 4G-mallin kohdalla 589 euroon.

Apple Pencil

Hyödyllinen taiteilijoille

Täytyy ostaa erikseen

Apple Pencilistä on vaikea päättää, onko kyseessä aidosti innovatiivinen työkalu vai ei. Olemme käyttäneet sitä jo vuosia ja todenneet, että se toimii erinomaisesti joissain asioissa ja on täysin hyödytön toisissa.

Lisäksi se maksaa 99 euroa, joten siitä saa pulittaa lähes kolmanneksen uuden iPadin hinnasta vain saadakseen osa laitteen toiminnoista käyttöönsä.

Jos kaipaat perinteisen lehtiön korviketta, silloin emme suosittele uutta iPadia – tai ylipäätään mitään iPadia, sillä niihin on vaikea kirjoittaa selkeästi Pencilin liukutavan vuoksi.

Apple voisi tehdä näytöstä mattapintaisen ja hivenen karhean helpottaakseen ongelmaa, mutta samalla näytöstä ei enää näkisi silloin niin hyvin, joten se ei ole järkevä ratkaisu.

Mukana oleva Notepad-sovellus on kätevä työkalu muistiinpanoja ja piirrustuksia varten, minkä lisäksi iWork Suite toimii sen kanssa yhteen. Sen avulla dokumentteja voi viimein muokkailla, minkä lisäämisessä Applella kesti vähän turhankin pitkään verrattuna esimerkiksi Microsoftiin, joka lisäsi ominaisuuden omiin iPad-sovelluksiinsa.

Kyseinen ominaisuus olisi erinomainen, jos kirjoittaminen iPadilla olisi tosiaan helppoa. Valitettavasti sanoja ei voi vain yksinkertaisesti rustailla näytölle, vaan se vaatii erityistä tarkkaavaisuutta kynän kanssa. Lisäksi suurin osa työntekijöistämme käyttää Google Docsia, joten merkittyjen Pages-dokumenttien käyttö oli hyödytöntä.

Kouluympäristössä toiminto on huomattavasti kätevämpi, kun opettaja ja oppilaat käyttävät samaa alustaa. Tosin tämäkin edellyttää sitä, että opettajalla on erinomainen käsiala ja malttia kirjoittaa hitaasti.

Jos käyttäisit kynää pääasiallisesti vain alleviivaamiseen ja osoittamiseen, silloin sormi toimii enemmän kuin hyvin. Joten kannattaa miettiä omia tarpeitaan huolella ennen kuin käyttää ylimääräistä rahaa kynän ostoon.

Apple Pencil on tosin hintansa väärti, jos tahdot käyttää iPadia hieman luovemmin. Laitteelle on olemassa muutamia erinomaisia sovelluksia, joiden avulla kynällä voi värittää ja sävyttää valokuvia sekä muokata kuvia ja videoita.

Ja vaikka et pitäisikään itseäsi taiteellisesti järin lahjakkaana, kynän avulla voi tehdä paljon kaikenlaista.

Etenkin Apple Pencilin painetunnistin on erinomainen ominaisuus, ja siihen on olemassa lukemattomia erilaisia suteja, kyniä ja muita piirrosvälineitä, joita hyödyntää hyväksi.

Kannattaa tosin huomioida, että Pencil täytyy liittää iPadin pohjaan latauksen ajaksi, eikä se tosiaankaan näytä tällöin hyvältä.

A10 Fusion -suoritin

Vakuuttavat tehot

2 gigaa RAM-muistia

Odotimme Applen pysyvän viime vuoden mallin hyväksi havaitussa A9-suorittimessa, jotta hintaa saataisiin hilattua hieman alaspäin. Sen sijaan uuteen iPadiin on tuotu iPhone 7:ssa ja 7 Plussassa nähty A10 Fusion -suoritin, joka pääsee hyvin lähelle iPad Pro -mallien A10X-suorittimien tehoihin.

Laitteessa on lisäksi 2 gigaa RAM-muistia, joten suurimmalle osalle käyttäjistä tässä mallissa on riittävästi tehoja lähestulkoon jokaiseen toimenpiteeseen. Jos pääkäyttösi on sähköpostien tarkastus, netissä surffailu ja videoiden katselu, silloin tehoja on enemmän kuin tarpeeksi.

Huomasimme kuitenkin pientä hidastelua käyttäessämme raskaimpia sovelluksia, kuten useita kuvia käsitellessä. Latausajat eivät silti venyneet koskaan tuskallisen pitkiksi ja myös renderöintiajat olivat vakuuttavan nopeat.

Mutta jos olet aikeissa tehdä tabletilla raskasta työtä, suosittelemme silloin Applen iPad Pro 10,5:tä, jossa on juuri tätä tarkoitusta varten enemmän tehoja ja tuplasti RAM-muistia.

Testeissä uusi iPad (2018) saavutti yhdellä ytimellä samat benchmark-arvot kuin huomattavasti tehokkaampi iPad Pro 10,5, joten jos et aio käyttää tablettia raskaaseen editointikäyttöön, ei ole järkeä myöskään maksaa tehoista ylimääräistä.

Applen syy lisätä edullisimpaan malliin enemmän tehoja johtuu todennäköisesti siitä, että kuluttajat käyttävät iPadeja pitkän aikaa. Tällön enemmän tehoja takaa myös pidemmän käyttöiän päivityksille ja sulavuudelle.

Ja kuten jo mainitsimme, suurin osa käyttäjistä tuskin käyttää koskaan uuden iPadin kaikkia tehoja hyödyksi. Se ei kuitenkaan sinänsä haittaa, sillä sen ansiosta kaikki pyörii äärimmäisen jouhevasti, sovellukset avautuvat välittömästi ja laite kestää todennäköisesti entistä pidempään ilman tarvetta päivitykselle.