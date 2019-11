Zelda ja Mario saavat Nintendo Switchillä VR-tuen

Nintendo julkisti Switch-konsolille tulevan VR Labo Kitin tuovan mukanaan tuen yhtiön kahdelle suositulle pelille, Super Mario Odysseylle ja The Legend of Zelda: Breath of the Wildille.

Lyhyessä Twitter-viestissä Nintendo of America paljasti Super Mario Odysseyn saavan pienimuotoisen VR-kokemuksen, joka sisältää lyhyitä minipelejä muun muassa Capissa, Seasidessa ja Luncheon Kingdomissa.

Experience 2 beloved games in new ways with the Toy-Con VR Goggles from the #NintendoLabo: VR Kit! https://t.co/be8xudP2PK pic.twitter.com/M0C6w59lITApril 5, 2019

Breath of the Wildin VR-tuen laajuudesta saatiin sen sijaan ainoastaan tuntumaa pelissä olevasta tekstistä, jossa kerrotaan sen "tukevan Toy-Con VR-laseja".

Yhdistettynä videolla olleisiin Zelda-pätkiin, jossa nähtiin vaihtelevia ympäristöjä ja aktiviteetteja, kaikki viittaisi siihen suuntaan, että koko peli on pelattavissa täysin virtuaalitodellisuudessa.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että kokeakseen Hyrulen villin maailman virtuaalitodellisuudessa pelaajien täytyy käynnistää kokonaan uusi peli. Sen jälkeen pelitallennetta voi ilmeisesti pelata joko VR:n kera tai ilman.

Molemmat pelit saavat VR-tuen ilmaiseksi 25. huhtikuuta. Voidakseen hyödyntää virtuaalitodellisuutta, käyttäjien täytyy kuitenkin ostaa itselleen 12. huhtikuuta julkaistava Labo VR Kit.