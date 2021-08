Uusi Fitbit Charge 5 on pakannut aktiivisuusrannekkeiden parhaat ominaisuudet yhteen pakettiin

Pitkään jatkuneen spekulaation jälkeen Fitbit on paljastanut viimeisimmän aktiivisuusrannekkeensa: Fitbit Charge 5:n.

Charge 5:n virallinen julkistusvideo jaettiin verkkoon jo viikkoa aiemmin, mutta nyt esittelyvuoronsa saa valtaosa aktiivisuusrannekkeen ominaisuuksista.

Charge 5:n ulkoasu on päivitetty ja se saapuu kiiltävällä viimeistelyllä. Aktiivisuusrannekkeessa on AMOLED-kosketusnäyttö aivan kuin yhtiön aiemmassa Fitbix Luxe -mallissa. Kyseessä on merkittävä päivitys Charge 4 -malliin, jossa oli mustavalkoinen ja matalan resoluution näyttö.

Paljastustapahtumassa Fitbit kertoo, että kellossa on ympäröivän valaistuksen tunnistussensori, joka säätää automaattisesti näyttöä kirkkaammaksi tai himmeämmäksi tarpeen mukaan. Kelloon on kehitetty myös tila, jossa se on aina päällä. Sen tarkoitus on helpottaa tilastojen seuraamista harjoittelun aikana.

Fitbit Charge 5 on saanut uuden metallisen rungon, joka asettuu pehmeän silikonirannekkeen päälle. (Image credit: Fitbit)

Kello on myös saanut muuhun mallistoon sopivan uudelleenmuotoilun. Fitbit Charge 4:n terävistä kulmista on luovuttu ja muoviset kuoret on korvattu ruostumattomalla teräksellä. Runko istuu silikonisen rannekkeen päällä ja pehmeä remmi kiinnitetään yksinkertaisella silmukalla.

Värivaihtoehtoja aktiivisuusrannekkeelle ovat teräksen sininen (engl. Steel Blue/Platinum), musta grafiitti (Black / Graphite) ja kuun vaalea (Lunar White / Gold).

Myyntiin on tulossa myös erilaisia hengittävämpiä liikuntakäyttöön tarkoitettuja remmejä, kuten nylonrannekkeita ja korkealuokkaisia nahkahihnoja.

Työkaluja treenaamiseen

Charge-sarja on keskittynyt liikuntaan ja treenaamiseen, eikä trendi muutu Charge 5:n kohdalla. Aktiivisuusranneke tulee jatkossakin GPS-paikantimella, jonka avulla puettava älylaite seuraa reittiä ja vauhtia esimerkiksi kävellessä tai pyöräillessä ilman puhelimen läsnäoloa.

Charge 5 sisältää myös NFC-ominaisuuden, jonka avulla voi lähimaksaa Fitbit Pay:n kautta, mikäli pankki tukee kyseistä ominaisuutta.

Fitbit Charge 5 keskittyy treenaamiseen ja sisältää GPS-paikantimen (Image credit: Fitbit)

Uusi Charge 5 on varustettu EKG-sensorilla, joka antaa alustavaa tietoa sydämen toiminnasta. Aktiivisuusranneke voi auttaa löytämään mahdollisia johtolankoja sydänsairauksista jo varhaisessa vaiheessa. Toiminto ei ole toistaiseksi käytettävissä Suomessa, sillä se vaatii alueelle lisähyväksyntää.

Tuorein Fitbit seuraa myös käyttäjän sykettä yötä päivää ja varoittaa mahdollisista äärilukemista.

Stressin seurantaa

Charge 5 sisältää myös EDA-sensorin (engl. electrodermal activity sensor), jota esiteltiin ensimmäiseksi Fitbit Sense -aktiivisuusrannekkeessa. Kyseinen sensori mittaa ihon johtavuutta, joka voi muuttua stressin vaikutuksesta. Monet muut laitteet mittaavat stressiä sykkeen muutoksesta, mutta EDA:n pitäisi antaa yksityiskohtaisempaa tietoa.

Fitbit Charge 5 on varustettu EDA-stressimittarilla, joka antaa yksityiskohtaista tietoa pitkin päivää (Image credit: Fitbit)

Charge 5 on nyt ennakkotilattavissa Fitbitin omilta sivuilta ja kolmannen osapuolen jälleenmyyjiltä 179,95 euron hintaan. Suomessa aktiivisuusranneketta myyvät Gigantti, Power ja XXL. Yhtiö ei ole paljastanut vielä täsmällisiä rahtipäiviä, mutta maailmanlaajuinen levitys pitäisi alkaa syksyllä. Tällä hetkellä aktiivisuusrannekkeiden odotetaan saapuvan syyskuun ja marraskuun välissä.

Uutta myös vanhoihin laitteisiin

Kaikki Fitbitin tarjoamat uutuudet eivät koske pelkästään Charge 5 -aktiivisuusranneketta, vaan malliston muutkin laitteet saavat päivityksiä.

Fitbit Charge 5, Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe ja Inspire 2 saavat päivittäisen valmiuspisteytyksen (engl. Readiness Score), joka kertoo kuinka paljon käyttäjällä on energiaa jäljellä päivää varten. Pisteet ottavat huomioon unen laadun ja aktiivisuustason, eikä pelkästään sykkeen muutoksen. Kello kehottaa liikkumaan jos pisteitä on vielä paljon jäljellä ja vastaavasti kehottaa löysäämään tarpeen tullen.

Sense-aktiivisuusranneke saa pian puhelimeensa ohjatun hengitysharjoitteen, joka toimii yhdessä EDA-stressimittarin kanssa. Hengitysharjoitteen pitäisi näkyä stressilukemissa.

Sense- ja Versa 3 -kellot paljastavat jatkossa kuorsauksen. Yksityiskohtia tästä ominaisuudesta ei ole vielä jaettu, mutta oletettavasti kello tarjoaa käyttäjälleen tietoa mahdollisista meluhaitoista.